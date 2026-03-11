民進黨中正萬華初選未過 康家瑋：全力支持劉耀仁、洪婉臻

康家瑋未通過民進黨初選。（資料照）

民進黨台北市中正、萬華議員擬參選人康家瑋初選電話民調未過，他表示，知道初選結果後，心情其實很平靜，從上一屆到現在，學習到許多人情世故，2000多天的日子「冷暖自知」，康家瑋重情重義，將用畢生心力報答所有支持者，並全力支持現任議員劉耀仁、洪婉臻，未提及通過初選的馬郁雯和張銘祐。

康家瑋表示，知道初選結果後，心情其實很平靜，因為自從上一屆到現在，學習到好多好多的人情世故，除了感謝爸媽在背後無怨無悔的支持，還有阿姨、舅舅、親朋好友與志工們，大家全力以赴相挺，也感謝人生中很重要的貴人、一生的哥哥們，包括立法院榮譽顧問趙天麟，沒有他第一時間的力挺，就沒有我；行政院副秘書長阮昭雄，一直相信他也鼓勵他等人。

康家瑋指出，所有廣大中正萬華的大家，謝謝你們陪我走過這段時光，在我的生命中永遠會記得這一刻，2000多天的日子，冷暖自知，但康家是重情重義之人，謝謝每一位，「我將用畢生的心力來報答所有的人」，期待「台灣尚湧」、「我的故鄉更好」，全力支持劉耀仁和洪婉臻。

