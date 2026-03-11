為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宜蘭9/9成立運動處 設3科、編制20人

    2026/03/11 12:04 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣府今年元月設立運動處籌備處，並順利向中央爭取到編制員額，近期傳出好消息，9月9日「國民體育日」當天將正式成立。（資料照，王峻祺攝）

    因應中央「運動部」成立，宜蘭縣議會副議長陳漢鍾去年力促成立運動處，獲其他議員及體育界連署支持，宜蘭縣府今年元月設立籌備處，並順利向中央爭取到編制員額，近期傳出好消息，9月9日「國民體育日」當天將正式成立，員額20人、編制3科，處理縣內所有運動相關業務。

    宜縣府繼今年2月成立原民處後，9月9日將再設立第23個局處「運動處」，辦公場址位於目前縣立體育場。縣府教育處表示，已擬訂相關體育處組織編制自治條例，預計5月送請縣議會審議。

    教育處表示，待縣議會審查通過，將朝9月9日國民體育日當天成立運動處邁進，編制20人，會設置全民運動科、競技運動科及運動設施科，業務範疇包括賽事興辦、選手事宜，運動場維護、人才培訓及體育事項與建設、設施管理等。

    副議長暨宜蘭縣體育會理事長陳漢鍾說，宜蘭運動人才輩出，縣府成立運動處有助擴大體育發展面向，也有利向中央爭取資源，讓全民運動成為施政目標，未來成立後建議縣府給運動處專屬辦公空間，原縣立體育場目前仍有其他單位進駐，應提前盤點統籌因應。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，縣府展現對體育的重視，也感謝縣議會支持，一起致力改善宜蘭體育的軟、硬體環境，讓優秀選手能安心在宜蘭訓練，近期已訂定「宜蘭縣績優運動選手培訓補助金發給辦法」，（全運會）中拿下前3名選手，可獲頒補助金，金牌最高領28.8萬元。

