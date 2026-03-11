為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    連騎15天腳踏車拜票印證初心 劉耀仁通過初選：力拚民進黨席次極大化

    2026/03/11 11:49 記者董冠怡／台北報導
    劉耀仁通過民進黨初選。（資料照）

    民進黨台北市中正、萬華議員初選電話民調結果出爐，現任議員劉耀仁以民調成績第一名順利通過初選，取得提名資格。劉耀仁表示，感謝許多朋友一路以來不離不棄的支持與鼓勵。這份成績對他來說，不只是肯定，更提醒自己要更加認真。他會繼續保持初心，抱著不變的熱情，秉持最資深、最認真的態度繼續為大家服務

    劉耀仁指出，在中正、萬華服務多年，常問自己身公共服務的初心還在嗎？為了印證他仍保有初心，所以選擇最苦的競選方式，「連騎15天腳踏車拜票」，大約騎了500公里，過程中深深領悟到，「初心」就是不怕苦、不輕易打退堂鼓的執著，以及熱愛近距離接觸鄉親受理服務的感覺。

    劉耀仁提到，透過騎腳踏車踏遍中正、萬華所有鄰里角落，印證了他的初心不變，「我絕對有資格有能力再一次爭取為市民服務的機會。」

    他說，縱觀今年的大選變數異常的多，民進黨提名的議員候選人更需要團結一心，才能把民進黨的席次極大化，讓更多的優秀人才進入議會，並且避免遺珠之憾，呼籲及全力支持由黨來主持監督的聯合競選，期待再造2002年至2014年四席全上全壘打的佳績。

