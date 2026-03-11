為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    曝李四川財產申報 四叉貓：沒賣房地2年分別淨賺324萬、444萬

    2026/03/11
    網紅四叉貓。（資料照）

    台北市副市長李四川10日卸任，國民黨預計徵召參選新北市長。李四川近期深陷弟弟李賜福被爆「環保流氓」議題。對此，網紅四叉貓PO出李四川的財產申報，指出李四川分別在2017至2018年間與2018至2019年間，淨賺324萬和444萬。

    四叉貓在臉書PO出李四川財產申報截圖，並在貼文中表示，李四川在沒有變賣土地房子的情況下，2017年至2018年，淨賺324萬3424元（扣除生活花費），2018年至2019年，淨賺444萬3683元（扣除生活花費），就四叉貓所知，副市長的月薪大約在16萬上下，那李四川的老婆應該蠻會賺錢的，老婆比老公還會賺。

    四叉貓指出，李四川《民國106年申報》新北市副市長，存款：1541萬8027元、有價證券：108萬9082元、債務：3420萬元；1541萬8027元+108萬9082元-3420萬等於負1769萬2891元；《民國107年申報》新北市副市長，存款：1520萬8857元、有價證券：136萬7174元、信託：17萬0545元、債務：3116萬5943元；1520萬8857元+136萬7174元+17萬0545元-減3116萬5943元等於負1441萬9467元（1年淨賺324萬3424元）。

    四叉貓續指，《民國108年申報》高雄副市長，存款：1542萬5518元、有價證券：177萬2642元、信託：25萬4023元、債務：2742萬7967元、1542萬5518元+177萬2642元+25萬4023元-2742萬7967元等於負997萬5784元（1年淨賺444萬3683元）。

    四叉貓PO出李四川財產申報。（圖擷取自 臉書）

