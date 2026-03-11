內幕》林月琴、陳瑩爭衛環召委各搜集連署 蔡其昌居中協調

社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨立委林月琴、國民黨立委盧縣一擔任召委。（記者羅沛德攝）

立法院新會期8個常設委員會今（11）日進行召委選舉，8個委員會皆經推舉方式選出召委。不過，在各委員會早早選舉完畢、散會後，社會福利及衛生環境委員會卻因民進黨團上午仍在協調召委人選，讓藍白立委在會議室等待一小時，引發國民黨立委不滿。最終，在10時9分才完成選舉，由國民黨立委盧縣一、民進黨林月琴擔任召委。

據悉，陳瑩、林月琴在召委選舉前都有表態有意爭取，兩人更分別收集黨內連署書，但因連署書票數相近，雙方及民進黨籍衛環委員、黨團總召蔡其昌今日在民進黨團辦公室內協商、討論，最終考量陳瑩要參選台東縣長，跑選舉行程、召委工作可能無法兼顧，最終由林月琴出任召委一職。

請繼續往下閱讀...

不過，由於民進黨就此討論了近一小時，也讓國民黨、民眾黨立委們在衛環委員會內乾等，王育敏更在現場抱怨：「衛環委員會從沒遇過這種情況，今天兩黨已講好用推舉的方式各自推選召委，但國民黨立委從9點等到現在，民進黨的推舉書卻還沒出來，現在全院8個委員會只剩我們還沒結束，委員還有很多事要處理，沒辦法在這乾等。」

直至10時8分許，林月琴帶著推舉書走進會議室，並由主席宣布衛環委員會召委由國民黨立委盧縣一、民進黨林月琴擔任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法