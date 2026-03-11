民進黨中山大同今晚初選電話民調 顏若芳、林亮君向支持者喊話

「初選新人」議員林亮君說，因為自己過去不是民進黨籍，有些選民不知道這次她也要初選，與許多前輩交流討論策略、頻掃街拜票。（翻攝自林亮君臉書）

民進黨台北市中山大同區今（11）將舉行黨內初選電話民調。現任議員顏若芳表示，雖然自2014年來參加3次初選，比新人還要不緊張，卻面臨民眾認為「現任一定穩」、「現任不用初選」的困境。「初選新人」議員林亮君說，因為自己過去不是民進黨籍，有些選民不知道這次她也要初選，與許多前輩交流討論策略、頻掃街拜票。

顏若芳提到，過去在2018年，曾經因為許多民眾覺得「若芳很穩」、「不用擔心」遭到分票而落選，呼籲民眾守住最關鍵一席。她現在正與高雄市議員鄭孟洳合體掃街，在這段期間也與士林北投議員林延鳳、新北市議員李宇翔一起車掃。顏若芳同時協助其他選區民進黨擬參選人拉抬聲量與曝光，如昨日通過初選的大安文山市議員參選人劉品妡等。

林亮君於2023年加入民進黨，這次大選是她參與的首次民進黨黨內初選，之前受訪坦言有點緊張。有些民眾對於她參加初選感到詫異，不過林亮君感謝，有陸委會副主委梁文傑、立委吳思瑤、蘇巧慧，還有議員苗博雅、新北市議員顏蔚慈等人支持。她的社群媒體也多次發布與民進黨黨團總召蔡其昌、立委陳培瑜以及士林北投議員陳賢蔚等黨內人士合照。

