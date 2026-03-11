共機11天10度「零飛擾」有詭？北京和平偽裝背後……藏誘美棄台陷阱

共機擾台架次劇減，11天中有10天「零飛擾」，啟人疑竇。（資料照）

共機擾台架次劇減，自2月28日至今日清晨6時止，除了本月6日偵獲共機2架次之外，11天中有10天「零飛擾」。安全人士分析，北京近期在國際操弄「減少對台軍售可以交換和平」的風向，不能排除是假裝放緩對台威脅，想誤導美方減少對台支持，從而在第一島鏈開出屬於中國的「戰略窗口」，破壞太平洋安全穩定的基礎。

負責安全相關人士指出，有關單位確實觀察到，過去幾天台海周邊氣候並非不適合飛行，中共解放軍的飛機卻未如往常安排在台海中線或周邊進行騷擾。不過，常態性在台灣周邊活動的5艘解放軍軍艦，依舊在24海浬線上徘徊，海警艦艇也持續在我國所屬離島（金門、馬祖、東沙）周邊操作灰色地帶侵擾，包括穿入限制水域等，並沒有如中共解放軍空軍一樣消失或減少出現頻次。

至於是什麼原因，讓中國空軍過去幾天在台海空域消聲匿跡？安全人士表示，我們與友方正在持續了解當中，但一個不能排除的原因是，北京近期在國際上操作某種「減少對台軍售」可以當作「交換和平」的選項，例如中國學者王緝思與美國學者藍普頓在《外交事務》期刊，拋出以「減少武裝台灣」換取美中關係改善的「大交易論」。

該人士分析，北京近期嘗試創造一種「中國正在放緩對台威脅」的假象，用來誤導美方減少對台灣國防安全的支持，甚至是朝向接受或默認中國對台灣的政治主張，從而實質在第一島鏈開出一個屬於中國的「戰略窗口」，破壞美國及友盟在太平洋的安全與穩定基礎。

此外，安全人士提到，當然必須注意到中國大規模的「軍中清洗」，相當程度帶來不少部隊指揮運作的問題，跨軍種與聯合作戰指揮鏈的關鍵節點都處於青黃不接，經濟上持續難以振作所造成國防的消耗，也陸續在一些演訓的規模、品質大不如前表露無遺。

