陳佩琪盼解除丈夫境管 黃智賢轟：台灣法律要為柯文哲而設？

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

京華城案一審將於26日宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，在日本東京大學讀博士的兒子24日將畢業，盼解除丈夫境管赴日參加，引發外界砲轟。對此，名嘴黃智賢怒批，柯文哲在玩什麼特權，難道台灣的法律都要為柯文哲而設？

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出一段影片，影片中黃智賢怒斥「今天你的兒子在日本要畢業你就要解除出境管制，啊怎麼你家有事你兒子都不回來？你跟你兒子真的關係那麼好嗎？所以你在玩什麼玩？耍什麼耍？你就在耍特權，台灣的法律就是應該為阿北而設的，我們的法律就是應該為阿北轉彎的，大事小事，只要柯文哲想要，就不擇手段要，你就必須給，法律只是花瓶，只是擺設，只是地毯，供柯文哲踩在上面，我就一句話，柯文哲可以，別人可不可以嘛，笑死人了。」

網友們看到貼文後紛紛留言「阿北被關連兒子都沒回來看他了！還去看兒子笑死」、「全宇宙最噁心、最不要臉的夫妻」、「羈押中要出席父親告別式，日期由他指定，不用戴腳銬，籌備期間要放鬆面客規定，都只有柯文哲有！」、「阿公往生孫子不重要不用回來，然後兒子畢業很重要趕著參加，這家子真奇葩。是要跟橘子會合嗎？」、「當被告就那麼囂張，如果當總統那不就無法無天」

