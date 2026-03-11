為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李泰興接任北市副市長！具財政專業 蔣萬安：為市民爭取福祉

    2026/03/11 11:07 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安稍早受訪表示，五位都是優秀文官，不管在哪個體系只要努力、有表現就會被看見，希望五位同仁繼續在崗位上，為台北市民爭取更大的福祉。（記者孫唯容攝）

    台北市長蔣萬安稍早受訪表示，五位都是優秀文官，不管在哪個體系只要努力、有表現就會被看見,希望五位同仁繼續在崗位上，為台北市民爭取更大的福祉。（記者孫唯容攝）

    台北市前副市長李四川離職正式投入新北市長選戰，台北市政府今（11日）發布人事命令，懸缺將由秘書長李泰興升任，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，人事處長王崇斌、士林區長林士斌升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。台北市長蔣萬安稍早受訪表示，五位都是優秀文官，不管在哪個體系只要努力、有表現就會被看見，希望五位同仁繼續在崗位上，為台北市民爭取更大的福祉。

    北市府表示，今年是市長蔣萬安任期第四年，市府團隊以穩定為核心，全力落實任內開展的新政成果，拔擢具國際視野的青壯世代文官內升。李泰興是台灣海洋大學航運管理學系碩士，現任秘書長，歷任新北市政府財政局局長、交通部主任秘書、台灣港務股份有限公司總經理、交通部台中港務局局長、交通部會計長、行政院主計總處副局長，兼具中央與地方、雙北治理經驗，具備財政專業。

    蔣萬安表示，今年是第一任任期的第四年，追求「穩中求進」，繼續落實各項市政規劃，五位都是非常優秀的文官，包含青壯世代，過去他們的經驗、專業，可以繼續擘畫未來市政，鼓舞整體文官體系，只要努力、有表現就會被看見，期望這五位優秀的同仁可以繼續在崗位上，為台北市民做更大的付出，爭取更大的福祉。

