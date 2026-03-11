藍白與5綠委未揭露助理聘用資訊 公督盟批「心裡有鬼」

公民監督聯盟今天在立法院召開記者會指出，最新會期僅有46位立委主動揭露利益衝突資訊，其中民眾黨與國民黨立委全數未揭露。（公督盟提供）

公民監督聯盟今天在立法院召開記者會指出，最新會期僅有46位立委主動揭露利益衝突資訊，其中民眾黨與國民黨立委全數未揭露。公督盟批評，這種形同「心裡有鬼」的黑箱作法，已嚴重侵蝕民主監督與公共信任，也讓國會廉政機制淪為空談；至於民進黨方面，有5位立委未公開助理聘用資訊，分別為王世堅、林淑芬、吳秉叡、林楚茵與柯建銘。

公督盟理事長謝東儒表示，回顧上會期至今的國會表現，是一連串令全民失望的民主崩壞，從中央政府總預算尚未審議、1.25兆元國防特別條例案在政治攻防下遭閹割，再到高度政治爭議性的法案，頻頻跳過委員會嚴謹討論，逕行強推闖關，這種漠視程序正義的作風，已讓立法院從淪為「制度性腐敗」的溫床。

請繼續往下閱讀...

公督盟理事潘威佑說，藍白黨團日前強行通過缺乏防弊配套的「立法院組織法」修法，企圖將助理費定調為立委個人補助，變相為詐領行為開後門；諷刺的是，在法案強行三讀後，卻馬上爆發立委高金素梅、賴士葆助理涉嫌貪汙與紅色滲透的疑雲，凸顯立法院嚴峻的國安與廉政危機。

公督盟常務監事林美娜說，公督盟自2013年起便推動立委自主上網揭露「利益衝突資訊」，涵蓋助理聘用、公費出國考察，以及是否接受利益團體遊說等關鍵數據；然而，國民黨團自2021下半年起，刻意隱匿相關資訊長達近4年半，在最新會期，立法院利益衝突主動揭露人數僅46位，其中民眾黨、國民黨立法委員全數隱匿，這種「心裡有鬼」的黑箱行徑，已經嚴重侵蝕民主監督與公共信任。

公督盟執行長張宏林表示，當藍白要求行政院長卓榮泰提供赴日單據時，但自己涉入公共利益的部分，一個內容都沒有公布，不一定要提供給公督盟，但應自主公開讓社會大眾檢視，不要每次助理涉弊就切割。他也批評，當立委增加助理福利的時候，自律要求跟公開揭露要更高，「不然大家不是傻瓜地拿錢，讓你去酬庸嗎？」

此外，公督盟常務理事陳雪梨提到，立法院長韓國瑜身為國會龍頭，除了應盡速召集朝野協商，讓今年中央政府總預算順利付委外，也應重新肩負起維護「程序正義」的重任，確保所有涉及高度爭議、甚至具自肥疑慮的法案回歸委員會實質討論。

公民監督聯盟今天在立法院召開「黑箱國會成國安破口！藍營隱匿助理聘用資訊逾1500天！弊案不斷還敢惡修詐領貪污除罪！」記者會。（記者塗建榮攝）

