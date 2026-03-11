228台語歌詩文化節 魷魚粥追思消失者的歷史身影

228台語歌詩文化節舉辦台語文創作比賽，以詩歌、歌聲與飲食儀式追思歷史。（記者洪瑞琴攝）

228也是追思民主先行者的重要時刻，228台語歌詩文化節召集人、成大台文系教授蔣為文表示，希望透過文化節推動將228事件逐漸「民俗化」，成為台灣社會共同記憶的掃墓節，讓民眾以台語詩歌、歌聲與飲食儀式追思歷史，紀念台灣民主魂。

蔣為文特別提到文化節「吃魷魚粥」，背後有一段沉痛的歷史。1947年3月10日，228受難者李瑞漢、李瑞峰與林連宗3位律師，在李瑞漢家中一邊吃魷魚粥，一邊討論如何善後228局勢，未料卻遭當時國民政府威權爪牙強行押走，3人自此「被消失」、下落不明，原本家常的魷魚粥，從此成為家屬紀念與追思的重要象徵。

他說，李瑞漢家人此後每年到了3月10日都會準備魷魚粥，以紀念被帶走的親人，228台語歌詩文化節延續這段記憶，希望透過飲食儀式、詩歌朗誦與台語歌謠，讓歷史記憶走入日常生活，也讓更多人理解那段曾被壓抑的歷史。

蔣為文強調，有台灣語言及文史的教育才能讓台灣年輕人產生強烈台灣認同，並進一步捍衛台灣的民主與自由。台文團體長期倡議建立屬於台灣的紀念節日，包括將3月11日訂為台灣教師節，以紀念228受難者、台灣重要教育家林茂生，並將3月14日訂為台灣詩人節，紀念詩人兼檢察官王育霖。不僅具有象徵意義，追思先賢的「民主魂」，也延續台灣民主精神。

今年「228台語歌詩文化節」7日在台南市湯德章紀念公園舉行。（記者洪瑞琴攝）

台文團體以詩歌及魷魚粥紀念228民主魂，228受難者林茂生的家屬林承志參加「228台語歌詩文化節」。（成大台語研究室提供）

