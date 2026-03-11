為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    原擬交棒兒子仍登記參選 黃永昌：情勢有變數需保留彈性

    2026/03/11 10:28 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市議員黃永昌回應，傳承方向確實存在，但目前情勢仍有變數，自己對市民仍有承諾與地方事務需持續推動，因此在政治規劃上必須保有彈性。（記者羅國嘉攝）

    新北市議會2026年改選議員席次有68席，國民黨新北市黨部公告提名38席，力拚過半。今天是國民黨新北議員領表最後一天、登記第二天。不過昨天登記領表名單中發現黃永昌已完成黨內登記。對此，黃永昌受訪回應，傳承方向確實存在，但目前情勢仍有變數，自己對市民仍有承諾與地方事務需持續推動，因此在政治規劃上必須保有彈性。

    新北市第八選區（土樹三鶯選區）黃永昌原本要接棒給兒子黃承鋒，昨卻仍完成黨內登記，然而由於黃永昌涉入助理費案，雖判緩刑，卻可能影響參選資格，能否選到底尚有變數。

    黃永昌受訪認為，傳承的方向確實存在，但並不是單純「交棒」就能確定，目前情勢仍有一些變數。自己對市民仍有許多承諾尚在持續推動，也有地方事務需要處理，因此在政治規劃上必須保有一定彈性。

    另外，黃永昌次子黃承鋒，以民眾黨投入第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員初選，民眾黨2月4日於官網公告，黃承鋒以45.3372％，輸給民眾黨黨代表吳亞倫的54.6628％，黃承鋒日前已申請複查，目前未有結論。

    黃永昌表示，目前初選複查結果仍未出爐，未來不管有沒有被提名，現階段仍待結果確定後再做討論。

    至於針對外界關注土城地區是否可能出現「藍白合」情況，他則說，各自努力，但民眾黨此次初選民調過程「走樣」，相關問題民眾黨方面也有所掌握，目前正將資料重新逐一核對，逐通進行確認。

