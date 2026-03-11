為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗君身價逾7億被針對？葉耀元反問：選賢與能還是選窮？

    2026/03/11 12:15 即時新聞／綜合報導
    鄭麗君。（資料照）

    鄭麗君。（資料照）

    監察院昨公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君與配偶在事業投資、債權與信託股票價值合計超過新台幣7.5億元，消息曝光引外界討論，有媒體人坦言「鄭麗君配偶的經歷絕對會引發外界檢視」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元列出3點並反問：「台灣人選舉的時候是要選賢選能，還是要選窮選貧？」

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導截圖，報導內容提及「2026年台北市長選戰備受關注，面對力拚連任的國民黨現任台北市長蔣萬安，民進黨人選至今仍未定案。資深媒體人黃揚明今（10）日於《大新聞大爆卦》節目中指出，行政院副院長鄭麗君雖被認為是「符合首都形象」的人選，但從政多年的她從未實際參選，因此在選務團隊組建、能源議題立場，甚至高達7.7億元的財產申報，以及家人過去赴陸從商紀錄等，都可能面臨外界檢視與考驗。」

    葉耀元接著列出以下3點：
    第1點，台灣人選舉的時候是要選賢選能，還是要選窮選貧？
    第2點，政治人物的另一半的發展，是他（她）們個人的造化。難道台灣現在有夫妻連坐法這種法律嗎？
    第3點，台灣社會最大的問題，就是把所有事情的參雜在一起做考慮，沒有辦法把每一個事情單獨分開來看待。這對培育邏輯思考是有危害的。

    不少網友看到貼文後紛紛留言表示不同看法，有人說「但是國民黨沒關係」、「萬安的爸爸姊姊經歷也拿出來一下」、「國民黨參選人身家百億都不成問題」、「老公會賺錢跟他選舉有關係嗎......又不是因為當官後靠踩飛輪賺錢」。

    相關新聞請見︰

    最新財產申報！鄭麗君身價逾7億 梁文傑萬華置產扛3400萬房貸

    行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（左）。（資料照）

    行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（左）。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播