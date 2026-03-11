鄭麗君身價逾7億被針對？葉耀元反問：選賢與能還是選窮？

鄭麗君。（資料照）

監察院昨公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君與配偶在事業投資、債權與信託股票價值合計超過新台幣7.5億元，消息曝光引外界討論，有媒體人坦言「鄭麗君配偶的經歷絕對會引發外界檢視」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元列出3點並反問：「台灣人選舉的時候是要選賢選能，還是要選窮選貧？」

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導截圖，報導內容提及「2026年台北市長選戰備受關注，面對力拚連任的國民黨現任台北市長蔣萬安，民進黨人選至今仍未定案。資深媒體人黃揚明今（10）日於《大新聞大爆卦》節目中指出，行政院副院長鄭麗君雖被認為是「符合首都形象」的人選，但從政多年的她從未實際參選，因此在選務團隊組建、能源議題立場，甚至高達7.7億元的財產申報，以及家人過去赴陸從商紀錄等，都可能面臨外界檢視與考驗。」

請繼續往下閱讀...

葉耀元接著列出以下3點：

第1點，台灣人選舉的時候是要選賢選能，還是要選窮選貧？

第2點，政治人物的另一半的發展，是他（她）們個人的造化。難道台灣現在有夫妻連坐法這種法律嗎？

第3點，台灣社會最大的問題，就是把所有事情的參雜在一起做考慮，沒有辦法把每一個事情單獨分開來看待。這對培育邏輯思考是有危害的。

不少網友看到貼文後紛紛留言表示不同看法，有人說「但是國民黨沒關係」、「萬安的爸爸姊姊經歷也拿出來一下」、「國民黨參選人身家百億都不成問題」、「老公會賺錢跟他選舉有關係嗎......又不是因為當官後靠踩飛輪賺錢」。

相關新聞請見︰

最新財產申報！鄭麗君身價逾7億 梁文傑萬華置產扛3400萬房貸

行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（左）。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法