支持3800億+N軍購 吳斯懷：不必讓美國人對我們予取予求

國民黨「3800億+N」軍購風波持續延燒，前國民黨立委吳斯懷今在節目「千秋萬事」直言，美國沒把台灣當作真正的盟友，我們也不必讓美國人對我們予取予求，美國沒有發價書就還不一定賣給我們，編預算幹嘛呢？就是當凱子，要有一點國格。吳也說，3800億+N是經過討論的，國民黨從政黨員就該尊重黨團的決定，不需要跟國民黨切割，除非你不支持國民黨。

吳斯懷表示，大家把軍購吵得變成數字之爭是沒有意義的。因為我們和美國沒有正式的邦交，受到美國本身國內法的限制，但我們也可以不必讓美國人對我們予取予求，當年我們買飛機、戰車、戰艦，美國好的、先進的不賣，我們轉而上法國拉法業，美國就賣，裝甲車我們自己研發出來了，美國馬上就賣，「所以我始終認為美國有沒有把我們當真正的盟友或朋友」。

吳斯懷認為，軍購不要爭，既然國民黨智庫、鄭麗文也跟不同立委討論過，以黨團意見為主，只要是國民黨的從政黨員就應該尊重黨團的決定，這是經過討論的。而且3800億+N也解釋的很清楚，跟黨內立委徐巧芯所提的8100億和桃園市議員凌濤所提的9000億，所以不需要跟國民黨切割，除非你不支持國民黨。

吳斯懷說，對美軍不是那麼單純的事情，他曾經對美的軍售會議中跟美軍距離力爭，告訴美國答應他的東西不給他，他會造成戰力間隙。到底為什麼國防部把它講清楚？不給就不給了，我們儘量催促，那請問沒有來的F16沒有來的6000億的武器系統，這時間產生戰力間隙誰負責？美軍嗎？不會，美國人不會，國防部承擔得起嗎？

吳斯懷表示，所以國民黨的版本告訴你，軍購是美國給發價書，就是美國同意賣給我們了，我們很快按照期程處理，美國按期程送來給我們；而美國沒有發價書就還不一定賣給我們，我們編制預算幹嘛呢？就是當凱子，人家說什麼你就什麼，管不管內容不重要，不可以，要有一點國格。

吳斯懷表示，還有一個爭議是說，我們對美國政府對政府沒有罰則，但經過我們強力要求，美國國防部可以去罰他的合約商（軍火商），因為美國國防部和他們有簽約。不是什麼事都聽美國的，美國在台協會（AIT）也常被管轄來管我們，美國參眾議員寫信來弄我們，我們到底算什麼呢？我們不要當兒皇帝。

吳斯懷強調，對美軍售要有國格，不是美國人說什麼我們就什麼，他覺得毫無意義了。但吳也說，還是要考慮美國的立場，這是不得已，我們小、人家大，美國目前還願意幫我們，不能說硬到桌子一拍就跟美國翻臉了，那不可以的，還是要尊重美國政府的立場，弱國就是這樣子。

