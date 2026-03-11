直言彰化縣長最終對手不會空降 陳素月：就是謝衣鳯了

立委陳素月今天上電台節目《POP撞新聞》接受媒體人黃暐瀚，陳素月評估國民黨最終推謝衣鳯與其對決。（圖擷取電台節目《POP撞新聞》）

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，今天上午上電台節目《POP撞新聞》接受媒體人黃暐瀚訪問時，她推斷國民黨立委謝衣鳯會是她最終對手，也認為國民黨不會推空降人選參選，因為彰化人不會接受平常沒在地方經營的空降人選。

陳素月對其參選彰化縣長的初衷、政見以及對彰化發展的看法，還有對手等議題侃侃而談。對於國民黨人選尚未定，陳素月直言最後會出線就是謝衣鳯，她說，她在地方跑行程時，很多鄉親都很關心其對手人選，已是最近彰化縣社交的話題，大家都會問，她個人判斷，應該最後還是謝衣鳯代表國民黨。

陳素月認為站在國民黨的提名考量與謝家在彰化縣的組織力，最後會是謝衣鳯出線。她說，政治選舉不是一個人或一個家族，關係到整個政黨發展，國民黨如果想贏彰化的話，當然會推出一個實力比較堅強的候選人，目前國民黨檯面上想要爭取提名的來說，還是謝衣鳯的基層實力比較堅強，畢竟她們已經是一個政治世家，「他們的組織很強！」

由於地方傳出彰化人的新北市副市長劉和然為可能人選，陳素月說，彰化縣比較不能接受空降人選，平常沒有在地方經營很難獲得青睞，國民黨內除了謝衣鳯在地方經營夠深外，目前沒有其他人選了。

主持人問及謝衣鳯卡在謝家人身上，陳素月則說，這個就要看國民黨中央，如果黨中央評估之後，他們認為謝衣鳯還是比較具實力的話，就會去解決這個家族的問題。

彰化縣30多年來的縣長選舉，政壇出現「民進黨做一屆、國民黨做兩屆」也就是「綠1藍2」的政治輪替魔咒，陳素月則認為，民進黨過去執政雖具理想性，但可能因政策調整或風格，導致中間選民流失，彰化選民結構藍大於綠，關鍵在於約10萬票的中間選民。她說，民進黨不能太「靠勢」。

陳素月也提到彰化縣120萬人口，目前只有員林市有一家電影院，彰化很缺大型購物中心，主持人乍聽嚇一大跳，百萬人口沒有百貨公司，陳素月說，交通太便利了，彰化人的消費娛樂需求都流向台中市。

