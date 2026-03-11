為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    李四川、吳宗憲參選今獲國民黨提名 侯友宜：全力輔選支持

    2026/03/11 09:56 記者賴筱桐／新北報導
    國民黨今中常會將徵召前台北市副市長李四川參選新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長，新北市長侯友宜表示，將全力輔選支持他們當選。（記者賴筱桐攝）

    國民黨今中常會將徵召前台北市副市長李四川參選新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長，新北市長侯友宜表示，將全力輔選支持他們當選。（記者賴筱桐攝）

    國民黨今天（11日）下午舉行中常會，將徵召前台北市副市長李四川參選新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長，由於李、吳2人都曾在新北市政府任職，新北市長侯友宜今天表示，李四川、吳宗憲都非常優秀，他一定會盡自己最大的力量，全力輔選支持他們。

    侯友宜今天在市政會議後，媒體關切國民黨將分別徵召李四川參選新北市長、吳宗憲參選宜蘭縣長，是否給予鼓勵？以及是否協助李四川籌組競選團隊與輔選？

    侯友宜表示，李四川和吳宗憲都是他在新北市多年的同事，2人非常優秀，也可以扛起重責大任，都不忘初心，全力為人民服務，在競選過程當中，他一定會盡自己最大的力量，全力輔選支持他們，希望順利當選。

    另外，媒體詢問，民眾黨新北市長參選人黃國昌曾表態藍白合，如果李四川出線，不排除加入其競選團隊，但傳出引起新北的藍軍反彈。

    侯友宜說，希望多釋出一些善意，畢竟要合作，彼此善意及誠信、誠懇都非常重要，他相信朋友越多越好，希望集結所有的力量，讓李四川順利當選市長。

    相關新聞
    政治今日熱門
    熱門推播