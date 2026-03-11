他表態支持「鄭習會」 吳斯懷：美國會緊張鄭麗文談了什麼

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文規劃先訪中、再訪美，前國民黨立委吳斯懷今天接受節目「千秋萬事」專訪表示，針對鄭麗文訪中「非常寄予厚望」，他支持鄭麗文先去「鄭習會」，因為「美國人吃定我們了，鄭先去見中國國家主席習近平，美國人會很緊張她到底談了什麼？鄭麗文才有籌碼；鄭習會如果有譜，對中國大陸來講，它可以和平統一，幹嘛要武力？」

吳斯懷表示，鄭麗文會選上，就代表國民黨的基層群眾有一個新的看法，希望改變國民黨過去的運作模式。當然綠營抹紅、抹黑不會少，黨內有不同派系的意見也少不了，但是他呼籲國民黨的同仁或者是支持兩岸和平的朋友，「鄭主席去跟習近平總書記談絕對是好事！」對抗絕對不會比對話好。

吳斯懷表示，他支持鄭麗文先去「鄭習會」，兩岸問題是國家生存的關鍵，先談出一個東西來，然後再去美國考個試，因為美國人吃定我們了，「妳先去鄭習會，美國人會很緊張你到底談了什麼？」鄭麗文有籌碼嘛，她跟習近平談了什麼可以講給美國聽，這樣子是合法、合理、合程序、合邏輯的一個安排。

吳斯懷說，至於說達到什麼目的，他心中只有兩岸要和平、不要戰爭，因為他是軍人，他經歷過823砲戰晚期十年的單打、雙不打，每年都要換寫一次遺書，他知道戰爭的可怕。所以他不怕被抹紅也不怕被抹黑，就希望兩岸不要戰爭，我們非打不可嗎？他想問賴政府，兩岸除了戰爭沒有和平的選項嗎？不能去談一談嗎？

吳斯懷表示，所以他非常支持鄭麗文盡快安排好「鄭習會」，他也跟大陸朋友呼籲趕快談一談，至少還有國民黨願意跟大陸談，談得怎麼樣再來說，不要寄望談一次兩個就和平了，那不可能的事，但談出一個對台灣有好處的東西，不管經濟、農業、體育還是兩岸交流文化，有好處了，民眾支持國民黨了，讓國民黨下一次能夠重返執政，那就政府對政府再好好談。這是一個好的希望、好的契機，為什麼還要去抹紅、抹黑它呢？

吳斯懷表示，美伊戰爭讓大家在網路上詢問，大陸會不會學習斬首行動？他坦言，早就在計劃之內，最早只有一個完整一比一的總統府，現在是整個博愛特區包含立法院。

吳斯懷說，台灣現在其實面臨的是危機也是轉機，危機在美國的攔截飛彈給我們的力度會減少、時候會延宕，中國大陸看到了美國現在戰力減弱，已經兩個戰場了，無暇再開闢第三個戰場，然後美國的航母艦隊通通往中東去了，即使要回來也要一個月以上，這對中國大陸來講是它的契機，如果它要幹什麼，這是很好的機會。

但吳斯懷也說，中國大陸會不會幹什麼，這是我們的轉機，因為馬上要「川習會」了，美國總統川普不希望台海動盪；再者，「鄭習會」如果有譜，對大陸來講，它可以和平統一，幹嘛要武力？兩岸真正要做的是相向而行、加強交流，這樣子漸漸就會走在一起。

吳斯懷表示，台灣很多民眾不愛提統一，我們就不講統一兩個字，我們可以交朋友吧？鄭麗文去談一談，多交流、多開放，總有一天大家會覺得還可以了，有信任度了，民進黨只要放棄台獨、維持現狀，兩岸恢復交流，讓台灣民眾自己去選。

