韓國瑜下午協商立委身分認定 李貞秀低調不受訪

民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議延燒，立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。李貞秀今日於內政委員會召委選舉時面對媒體詢問意見，低調不受訪。民進黨立委李柏毅表示，希望協商會有大家可以接受的方案。

立法院新會期2月24日開議，李貞秀因立委資格問題，被行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正等官員稱為「女士」而未稱「委員」。行政院上月通令各部會禁向李貞秀提供任何資料，卓榮泰也將拒絕李的質詢。

針對李貞秀國籍爭議，內政部過去多次援引「國籍法」指出，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；已擔任者，立法委員應由立法院免除其公職。此外，若中華民國國民兼具外國國籍，擬任應受國籍限制的公職時，須於就職前放棄外國國籍，並於就職後1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。

李柏毅說，這一段時間行政院、內政部都說明得非常清楚，不管是參選資格或有沒有辦理放棄國籍等，都引起相當大的爭議，民調也顯示國人非常的擔心，尊重行政部門這一段時間的發言，對於李貞秀是否適任立委，以及相關機密資料是否應提供，都會在下午協商時好好討論。

