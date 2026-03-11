卓榮泰自費赴日被惡意攻擊 黃帝穎：藍白與中共跳腳崩潰亂罵

律師黃帝穎。（資料照）

行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破，藍白卻質疑卓榮泰公器私用。對此，律師黃帝穎表示，閣揆到日本挺台灣棒球，是外交突破，尤其挺國球是台灣共識，但藍白見不得台灣好，中國跳腳、藍白配合狂罵。

黃帝穎在臉書PO文表示，中國高聲抗議卓揆赴日，藍白同聲批評卓榮泰「公器私用」，明顯與中國同等害怕台灣「外交突破」，現任行政院長能夠前往東京幫台灣棒球隊加油，創下現任閣揆到訪日本首都的棒球外交里程碑，藍白嚴重雙標，馬英九私人行程搭專機付油料費，卓榮泰卻被藍白要求傾家蕩產。

黃帝穎指出，以過去的慣例而言，前總統馬英九有一些私人或選舉行程，搭乘行政專機，馬稱自費行程，是付了油料費，藍白卻拿全部開銷狂批卓榮泰，明顯雙標，卓榮泰已經公開說明，赴日是私人行程，皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。

黃帝穎直言，藍營痛罵卓榮泰包機來回恐花費千萬，更去查卓的財產申報僅900萬，批評行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」中國與藍白見不得台灣好，閣揆到日本挺台灣棒球，是外交突破，尤其挺國球是台灣共識，但藍白見不得台灣好，中國跳腳、藍白配合狂罵。

