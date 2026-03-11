富察案入兩會報告 顏擇雅質問藍白：為何只挺李貞秀不救富察？

台灣八旗文化總編輯「富察」李延賀。（翻攝臉書）

中國全國人大會議9日審查最高人民法院、最高人民檢察院「兩高」報告，中共並將「懲獨」列為過去一年工作成果，報告提到八旗文化總編輯「富察」李延賀案，聲稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。對此，作家顏擇雅表示，富察名字出現在兩會文件，成為中共司法懲獨事例。這讓我想到近日常上新聞的另一個中配，李貞秀。因為民眾黨中配立委李貞秀，風向被操作成綠營歧視中配，藍白則努力幫中配爭取權益。但碰到富察議題就顛倒過來，只有綠營在聲援富察，藍白營則靜悄悄。

顏擇雅今發文指出，李貞秀議題可簡化成一個是非題：中配是否應該享有跟台灣人一樣的被選舉權，不管職位的權力範圍，有沒牽涉國安。「我想連藍白也不敢答100％應該。」綠營跟藍白的最大差異，主要是我們可否以中配無法放棄中國國籍為由，限制其被選舉權。綠營普遍覺得應該，藍白則覺得不應該。

針對富察議題則有2題：

第一、你贊同中國政府可對台灣出版自由進行長臂管轄嗎？

第二、你贊不贊成所有中配在台灣應該享有等同於台灣人的言論自由？

只要站在普世價值這一邊，當然都要聲援富察。不聲援富察，就是不對長臂管轄表態，同時又主張未放棄中國國籍者可進入立法院，這樣不就等於默許中國對我們立法院可進行長臂管轄?

顏擇雅進一步提問，「所以我要問藍白，你怎可能只聲援李貞秀，卻不聲援富察呢? 你想聲援李貞秀，不是更應該聲援富察嗎？」

顏擇雅最後說，還有李貞秀，你只說如果你回中國，可能變下一個富察，這代表你對中國充滿畏懼，我們怎能放心讓你擔任中華民國立委？你為什麼不說，身為第1位出身中配的中華民國立委，你呼籲中國馬上釋放富察？

