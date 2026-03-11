藍白批卓揆赴日 李忠憲：真正問題台灣是計算利益標的還是守護象徵

學者李忠憲。（資料照）

行政院長卓榮泰赴日包機看棒球，因在軍事基地松指部起降，引發在野黨批評。對此，學者李忠憲表示，台灣真的是一個面臨重大危險的國家，一個國家的存在、一個國家的尊嚴、一個國家與世界之間的連結，本來就很難用試算表計算，真正的問題其實不是卓榮泰的棒球外交值不值得，真正的問題是在某些人眼裡，台灣究竟是一個可以計算利益的投資標的，還是一個應該被守護的象徵。

李忠憲在臉書PO文表示，台灣真的是一個面臨重大危險的國家，前兩天才接受BBC中文版的訪問，談行政院長卓榮泰到日本東京的棒球外交，在野黨還是針對這件事情不斷地加以攻擊，以前國民黨執政的時候是不會發生這樣的事情，全台灣的人都知道台灣的外交處境困難，這是共識，但因為中國國民黨現在已經全黨赤化，因此對台灣有利、對中國共產黨不利的事情，他們往往站在中國共產黨的角度來批評。

李忠憲指出，關於棒球外交，昨天剛好聽到彭蒙惠英文的一篇文章，在講人工鑽石，這件事對他來說其實一點都不陌生。研究室的樓上是鑽石實驗室，常常在製造鑽石產生噪音讓他苦不堪言，前一陣子總算搬走，負責的學長同事曾永華老師說一顆鑽石製造的成本大概一塊美金，曾經問我們要不要，要送我們一些，人工鑽石現在很紅，尤其《鐵達尼號》的男主角李奧納多曾經買人工鑽石給母親當生日禮物，這件事被媒體報導之後，更讓人工鑽石受到關注。

李忠憲續指，有人把這個現象比喻為幾十年前的「合成毛皮」。當年真正的毛皮大衣象徵奢華與地位，但隨著科技進步，合成毛皮越做越像，價格卻低得多，於是慢慢改變了整個市場，實驗室鑽石似乎也正在走同樣的路。在外觀、結構甚至化學成分上，它和天然鑽石幾乎沒有差別，但價格卻便宜很多。對許多人來說，這是一種理性的選擇，如果兩樣東西看起來一樣，為什麼要付更高的價格？

李忠憲分析，如果一樣東西是「投資」，我們就會關心它未來的價格、流動性、回報率，但如果一樣東西是「象徵」，事情就完全不同了，婚戒的價值，從來不是因為它可以被賣掉，而是因為它不應該被賣掉，就像很多東西一樣，一本書、一張老照片、一枚舊戒指、一封信，如果用市場的邏輯來看，它們的價格可能很低。但對一個人來說，它們卻可能是無價的，在市場經濟的世界裡，我們很習慣用價格衡量一切，但人生裡最重要的東西，往往沒有價格，也正因為如此，它們才真正珍貴。

李忠憲說，那行政院長卓榮泰在東京巨蛋的棒球外交，是象徵，還是投資？如果用投資的邏輯來看，很多事情都可以被質疑，這樣的行程能換到多少外交利益？能帶來多少經濟回報？能不能量化？但有些事情，本來就不是投資，就像婚戒一樣，它的價值，不在於未來可以賣多少錢，而在於它代表了一種承諾，外交有時也是如此。

李忠憲直言，一個國家的存在、一個國家的尊嚴、一個國家與世界之間的連結，本來就很難用試算表計算，真正的問題其實不是卓榮泰的棒球外交值不值得，真正的問題是，在某些人眼裡，台灣究竟是一個可以計算利益的投資標的，還是一個應該被守護的象徵，而一個社會如果連這件事情都沒有共識，那才是最大的危險，如果一個國家只是投資，它就隨時可以被放棄。

