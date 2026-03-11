311震災15週年》重申「台日互助互信」賴總統：續作彼此信賴夥伴

總統賴清德透過臉書重申「台日友好，互助互信」。（資料照）

今天是311東日本大地震15週年，總統賴清德透過臉書重申「台日友好，互助互信」，期盼延續台日在災難中互助的深厚情誼，雙方未來展開災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化、成長，繼續成為彼此可信賴的重要夥伴。

賴清德指出，15年前的今天，巨大的天災襲擊我們的好鄰居日本，震災與海嘯造成數萬人罹難、失蹤與傷亡，我們緬懷那些逝去的朋友、並從這些災難中記取教訓。日本朋友們永遠忘不了，在遇到挑戰的第一時間，台灣人展現出巨大的善心，不論黨派立場、不分公私部門，有錢出錢、有力出力；官方與民間的搜救隊，也都在72小時內，就整裝前往日本。

賴清德提到，患難見真情，身為第一島鏈的好朋友，日本過去總是在台灣發生天災地變時，立即來援；在921大地震、莫拉克八八水災等天災、甚至是COVID-19疫情中，也總是熱情捐贈物資、金錢、疫苗，並即時地派出搜救隊來台協助，這些恩情，台灣人點滴在心頭。他永遠記得，2016年台南大地震發生當天，日本在14小時後，就派遣預備調查隊抵達現場、協助救災。那種真摯動人、互助互信的交情，一次又一次感動彼此。

賴清德強調，東日本大地震迄今15周年了，台日同屬在地震帶上的一員，又有深厚的歷史淵源、堅定的民間情誼；未來，由衷期盼在這些基礎上，深化災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化、成長，繼續成為彼此可信賴的重要夥伴。

