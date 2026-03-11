為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    顧立雄稱卓榮泰赴日松指部可起降 吳斯懷堅稱不可以

    2026/03/11 09:20 記者劉宛琳／台北報導
    松山機場。（資料照）

    松山機場。（資料照）

    行政院長卓榮泰赴日包機看棒球，因在軍事基地松指部起降，引發在野黨批評，但國防部長顧立雄昨表示，松山機場是軍民合用的機場，可向松指部商借停機坪。對此，前國民黨立委吳斯懷說，「當然是不可以」，否則為什麼鴻海創辦人郭台銘等有私人飛機人不在那邊起降？民進黨不要再拗了。

    王淺秋詢問，有沒有可能讓民航機隨便起降？顧立雄說可以。吳斯懷表示，「當然是不可以」，他當過作戰次長，管過松指部，這個案子很無聊，大家再爭下去，其實行政院一開始不要養成民進黨的習慣那麼說謊雙標，就說因為沒有正式邦交，我們去做一個外交低調的突破，以給棒球加油的名義，行政院長帶領相關的人去給我們的球隊加油，順便給日本政府打個招呼，這就過了嘛，我們會支持的，幹嘛說私人呢？「我們用膝蓋想都知道怎麼可能是私人付費」。

    吳斯懷說，過去陳水扁任內發生過幾次，競選第二任時或陳的兒子結婚時用總統專機，「當時我們就攻擊他，這是總統政務、公務使用的，怎麼可以坐著這個專機跑這跑那」，還鬧過很多笑話。還有陳水扁第二任到澎湖來競選，人家問時任司令的他要不要去接機，他反問國防部是公務行程還是其他行程，表達競選行程不去，「所以我就沒有升上將」，他有一位金門的學長也沒接，也沒升上將。

    吳斯懷說，下飛機時陳水扁還問：「吳司令怎麼沒來？」專機的使用不是隨便的，所以民進黨不要再拗了，要不你就把花的錢的單據拿出來。這原本很容易解決，但他們一開始說謊，松指部當然不可以讓一般飛機起降，如果可以的話，為什麼郭台銘和其他有私人飛機的為什麼不借那邊多方便，又不用排隊，又不用排行李過關，所以這個不可以硬拗的事情，民進黨就不要拗了，一次講清楚，越拗越難堪。

