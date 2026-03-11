卓榮泰赴日看WBC遭藍白質疑 許美華轟「外交突破之旅被扭曲抹黑」

行政院長卓榮泰（見圖）7日現身日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽，引發在野黨不滿，中國也向日本提出抗議。（資料照）

行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽，引發在野黨不滿，中方也向日本駐中國大使金杉憲治抗議。反紫光奇遊團員許美華指出，卓榮泰肩負公職任務，好不容易建立起來的台日外交新模式，卻要面對藍白陣營各種藉口扭曲抹黑，「台灣真是一個非常悲哀的國家！」

許美華10日在臉書發布貼文稱，每次奧運或世足賽，各國領導人都會前往比賽現場，為國家隊的選手加油打氣。絕不會有任何民主國家的在野黨跳出來質疑，「看球坐公務專機」、「花納稅人的錢去看球」。結果台灣竟有位立委砲轟卓榮泰「貪瀆」。

請繼續往下閱讀...

許美華質疑，WBC世界棒球經典賽是國際最高等級賽事，且棒球是台灣的國球。這樣等級的賽事，台灣的行政院長去看球、為台灣的選手加油，與前述各國領導人現身國際重大體育賽事當加油團，「有什麼不同？為什麼不可以？」

許美華說，過去台灣的總統、副總統和行政院長，都沒辦法出國為台灣選手加油，唯一被阻擋的理由，就是過去幾十年遭到中國霸凌封鎖的外交困境。他強調，這就是卓榮泰第一時間澄清看球賽是「私人行程」的原因。

許美華分析，這是台日斷交以來，台灣現任行政院長首次踏上日本領土，「明顯是一次以看球加油團、非兩國公務交流的名義，大步推進台日實質外交關係的突破之旅。」然而，具備政治、外交常識的「路人」都看得懂的內涵，偏偏藍白政客和支持者卻「故意看不懂」。

許美華直言，藍白就是要找理由為難卓榮泰，為難台灣好不容易達成的外交突破。儘管卓榮泰後來乾脆解釋是私人行程，藍白竟開始質疑「錢到底是誰出的」、「單據拿出來」、「單據不拿出來就是貪瀆」，甚至還有「包機怎麼可以從松山機場的軍用松指部出發」等各類指控。

許美華無奈稱，來自松山在地選區的國民黨立委王鴻薇竟「搞不清楚松山機場是軍民兩用」、「黃仁勳專機來也是停這裡」。「台灣的悲哀就在，當有一群人努力的用盡各種方法，想要帶著台灣走出去的時候，有另一群人在努力的扯後腿。」

談及藍白質疑，「卓榮泰去日本若真是外交突破，為何要說是私人行程？為什麼要說謊？」許美華砲轟，「這個問題，你們國民黨立委三天兩頭跑中國，跟國台辦這麼麻吉，怎麼不去問問中國？話就不能明說，就是希望台日關係低調升溫，不要造成日本被中國報復的壓力，這樣百講不聽，還一直鬧，真的有夠煩。」

許美華指出，卓榮泰的身分是行政院長，他去東京巨蛋不是單純的民眾看球；卓榮泰現身，就是代表台灣政府去為選手打氣。與此同時，台灣行政院長可以自由進出沒有邦交的日本，「就是外交大突破」。「下次如果換戰貓美琴、賴威廉能夠飛出去，我會更開心。」

文末許美華總結稱，卓榮泰的訪日行程，在世界各國都會受到認可，沒有任何人會質疑這樣的公務行程。「只有台灣的藍白陣營，可以把這種公職任務，用各種藉口扭曲抹黑，變成醜聞貪瀆案在打，最好再破壞這次台日好不容易建立起來的外交新模式。」

許美華說，「真想問，你們到底是不是台灣人？台灣有這種在野黨，真的不需要敵人！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法