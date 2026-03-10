「性別不安者」改列替代役惹議 內政部：制度未上路、持續研議體位標準

內政部役政司長沈哲芳。（資料照，內政部提供）

國防部去年底預告修正「體位區分標準」，草案將原列為免役體位的「性別不安者」改列為替代役，僅保留「已變更法律性別者」為免役，修正內容遭國家人權委員會批評恐高度衝擊其基本人權，也引發同志團體憂心。內政部今天表示，本案目前仍在彙整各界意見並研議修正，將持續參採醫學專業與性別人權團體意見，與國防部共同研議適當的體位判定標準。

根據國防部預告的「體位區分標準修正草案」，現行體位區分標準表共計193項次，本次修正達180項。其中，草案將項次109「兼具男女兩性外性徵者」、「性染色體異常者」由免役變更為替代役；並將項次189「性心理異常經診斷確定者」及「接受變性手術者」免役，限縮為「接受性別變更登記者」免役，而「性心理特定狀況經診斷確定者」變更為替代役。

國家人權委員會今年1月援引監察院和行政院報告指出，過往體檢判定免役體位的雙性人和跨性別女性僅占0.0005%、0.045%，遠非我國免役率偏高的主要原因。若主管機關貿然將該群體納入替代役，卻對於替代役的徵兵檢查與體位判定過程、基礎訓練及分發欠缺性別友善保障的現況毫無考量，也未提出任何預防、降低人權侵害風險的配套措施，無異加劇其人性尊嚴、人格權、人身安全等人權風險。

內政部今晚透過新聞稿表示，體位區分標準自民國95年修正後，當時免役率約8%，目前我國免役率約16%。隨著役期恢復為1年，社會各界對兵役公平性高度關注，政府因此啟動通盤檢討，並參考其他實施徵兵制國家的作法，如新加坡免役率約3%、韓國及以色列約5%。

內政部強調，本案目前仍在彙整各界意見，並持續研議修正，尚未公告實施，相關制度也未上路。對於各界關切的相關項次，內政部將持續參採醫學專業與性別人權團體意見，並與國防部共同研議適當的體位判定標準，以兼顧役男權益與兵役制度公平，未來將持續強化性別友善的服役環境，並確保役男入營受訓期間的健康照護與醫療安全。

