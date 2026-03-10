國民黨新北市議員第8選區參選提名 呂家愷、林金結、黃永昌完成登記

國民黨新北市議員呂家愷今到新北市黨部領表登記新北市第8選區市議員參選提名。（新北市議員呂家愷提供）

年底九合一選舉，國民黨新北市黨部今天起至3月12日受理議員選舉候選人領表登記，將於第8選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提名4席、婦女保障名額1席，林金結、呂家愷、黃永昌今已完成領表登記；呂家愷表示，領表登記不只是程序上的一步，更是一份責任的再次出發；林金結盼選民再給他服務地方的機會，繼續為地方拚出更好的未來。

呂家愷表示，回顧4年前投入議員選舉，他替自己做了1件繡上「新北市民」的外套，他從未忘記，自己首先是1名新北市民，站在市民的角度看問題，才能真正解決問題，他懷抱為家鄉服務的初心，走遍土城、樹林、三峽、鶯歌的大街小巷，傾聽地方聲音、回應市民需求，從基層陳情到重大建設，4年來持續監督市政、推動地方發展。

他也說，在投入地方服務之前，他曾擔任新北市政府副發言人，卸下行政職務後，更深入地方、貼近基層，真正感受到市民每天面對的大小問題。很巧的是，在他當選議員的同1天，他的孩子誕生了，讓他同時扮演著為市民努力、為家庭奮鬥的雙重角色，這份責任感，讓他更加堅定，現在所做的一切，都是為了替下一代打造更好的城市，期待未來繼續與鄉親攜手努力，讓土樹三鶯持續進步，一起成就「新北共好」。

林金結指出，在黨部開門的那一刻，他帶著大家這幾年來給他的鼓勵，第1個完成提名登記，對他來說，市議員工作最迷人的地方，是每次走在地方的街道上，建立起彼此的情誼，是服務到鄉親遞來的1通電話、1份陳情，這不只是工作，而是份沉甸甸的信任，看著登記表，想起大家握著他的手、溫暖的期盼。「超越期待，看見未來」是他對大家的承諾，更是他對這份「服務機會」的珍惜，他謝謝大家一直以來的支持，並請再給他服務地方的機會，繼續並肩為地方拚出更好的未來。

國民黨新北市議員林金結今到新北市黨部領表登記新北市第8選區市議員參選提名。（圖取自「林金結」臉書）

