花蓮舉重小將抱回滿滿獎牌 獲蔡英文請客、蕭美琴接見鼓勵

前總統蔡英文在社群發文透露，今（10）日她接見一群來自花蓮的年輕舉重選手們。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴在社群發文透露，今（10）日她們接見一群來自花蓮的年輕舉重選手們，並介紹這群年輕的大力士在國際賽事獲獎無數，然而他們的故事「卻很少被看見」，甚至很多時候出國比賽，仍需要透過教練與老師四處募款，才能站上國際舞台。

蔡英文在社群平台發布的最新貼文，她表示這陣子，除了棒球、羽球、體操之外，還有很多台灣選手，也在不同的運動場上，一次又一次為國家爭取榮耀，「今天我接見了來自花蓮崙山國小、三民國中、玉里高中的舉重選手。這群玉里高中舉重隊的年輕選手，在國際賽上得到一面又一面的獎牌，但他們的故事，卻很少被看見。」

蔡英文透露，許多時候得由師長四處募款，才能讓小選手順利出國比賽，「我常常想，在東部的山海之間，有這麼多健康、堅韌、充滿力量的孩子，他們日復一日地訓練，在舉起槓鈴的那一刻，也扛起了為台灣爭光的夢想。今天中午，我請大家一起吃牛排。我跟他們說，要多吃肉、吃到飽，因為運動員需要足夠的營養，也需要被好好照顧。」

蔡英文表示，她還向這群選手分享一件很重要的事情，「要相信自己，努力堅持走下去。雖然在訓練的過程中，有時候會懷疑自己，但是他們都是國家的希望，訓練後得獎受到肯定的成就感，是別人所拿不走的。」

蔡英文也鼓勵選手們，除了在運動場上全力以赴，也要兼顧學業，特別是「英文」，「要未來當他們走向世界、代表台灣打國際賽的時候，就能更自信地和世界交流。」貼文最後，蔡英文也感謝所有台灣英雄，在不同的領域努力拚搏，「無論是在球場、在賽場，或是在每一個默默努力的角落，你們都是台灣的驕傲。」

此外，蔡英文還在Threads留言補充提到，副總統蕭美琴今日也有在總統府接見花蓮玉里高中舉重隊的選手，「他們各送了我們一人一頂原住民傳統頭飾，謝謝來自部落的祝福。也祝福他們在未來的選手生涯中，能為自己爭取榮耀，也為國家爭光。」

蕭美琴則在社群表示，「很開心和花蓮舉重隊的優秀隊員們見面，大家脖子上掛了滿滿的獎牌，份量十足，還好各位都是大力士，能夠撐起台灣的驕傲！期待未來能夠在國際舞台上，看到更多台灣選手精彩的表現，賴總統和我以及所有國人，也會在背後持續為大家加油，讓世界看見台灣的力量！」

副總統蕭美琴今（10）日也在總統府接見花蓮玉里高中舉重隊的選手。（圖擷取自「蕭美琴 Bi-khim Hsiao 」臉書粉專）

