盧秀燕承諾年底卸任公托12倍增 挨批「數字政績」根本排不到

台中女性人口比男生多，就業率卻低於男性，台中市長盧秀燕指出，主因女性以家庭為重，為解決女性因育兒職涯中斷，她上任時全市僅5座公托，如今已增設至48座，承諾到年底卸任時會增到60座、達到12倍增；不過，台中市女性議員陳淑華及謝家宜均指出，盧秀燕喊倍增多年，家長仍年年反映排不到公托，只會玩「數字政績」家長無感。

台中市政府今發表7年來推動性別平等的成果。盧秀燕指出，台中女性人口約147萬人，占總人口51.27%，比男性多，但就業率卻低於男性，主因多數社會期待女性以家庭為重，這幾年來市府大力增設公共托育，讓女性能無後顧之憂就業，她上任時全市僅5座公托，如今已增設至48座，承諾到年底卸任時會增到60座，成長12倍，讓父母能兼顧工作與家庭。

不過，台中市人口集中的西屯區市議員陳淑華指出，盧秀燕只談公托數，卻不敢曝露收托數，全市目前公托僅能收托千餘人，還有數倍幼兒等候補進公托，這些盧秀燕不說，喊從公托倍增到倍倍增，現在更喊到「12倍增」，但對排不進公托的大多數家長而言都是「無感數字」，促她設法增加收托數取代只會「喊數字」。

台中市人口最多的北屯區議員謝家宜也說，北屯區人口已破31萬，卻僅有4處公托，可收托人數不到200人，去年還有近500人等候補，甚至有人排了1年多都後補不到公托，市府只會一再強調公托倍倍增，卻不願面對候補也是倍倍增的壓力，「只會玩數字政績」，對家長實質助益有限。

