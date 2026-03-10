參加演藝總工會春酒 鄭麗文：藉兩岸和平與合作讓台灣發光發熱

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今晚參加中華演藝總工會春酒宴活動時致詞表示，國民黨會做演藝圈最堅強的底氣、後盾以及堅實的支持力量，為大家帶來更大的舞台，她並強調，希望台灣演藝圈能在「巨人肩膀」上有更大的發揮空間，兩岸共享和平紅利，並且在國際舞台上發光發熱，一切就要從兩岸的和平與合作開始。

鄭麗文指出，台灣演藝產業已經度過了太久的艱困處境與寒冬，她希望整個華語世界市場不要再因為政治意識型態被割裂與打壓，演藝工作者未來在舞台上能有更大的發揮空間，因此，不論是為了台海的和平繁榮，或幫助影視產業及各種產業，希望大家都能在「巨人肩膀」上有更大的發揮，兩岸共享和平紅利。

鄭麗文強調，國民黨會做大家最強的底氣、後盾以及堅實的支持力量，帶給演藝界更大的舞台，她並感謝演藝工會長期以來支持國民黨，祝福演藝圈能在新年中有所突破，馬上發財成功。

此外，鄭麗文今晚稍早參加台北市營造工會大會春酒活動致詞表示，國民黨要幫大家拚經濟、拚和平以及拚飯碗，雖然目前國民黨在野，但仍非常重視所有勞工權益與需要，未來在國會一定繼續爭取勞工權利，保障勞工福祉，未來還要拚經濟，提供給勞工更多的機會，也希望大家在今年底能繼續支持國民黨籍的台北市長蔣萬安連任。

