西藏抗暴67週年燭光晚會 格桑堅參：圖伯特被中國非法占領

在台藏人福利協會、西藏青年台灣分會等團體10日在自由廣場舉行西藏抗暴67週年燭光晚會，與會者在活動前為爭取自由而犧牲的藏人默哀一分鐘。（記者羅沛德攝）

在台藏人團體今天晚間在自由廣場舉行「西藏抗暴67週年燭光晚會」，在場藏人齊唱西藏國歌，為67年前參與西藏抗暴壯烈犧牲的藏人英烈默哀，強調「圖伯特（西藏）自古不是中國一部分」，而是一個被中國共產政權非法占領的國家。

西藏流亡政府在台代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參表示，當前中國政府正強行宣稱，包括西藏人民在內的一切非漢民族，都屬於「中華民族」一部分，並以「鑄牢中華民族共同體意識」為名，動用整個國家機器，在西藏推行大規模而系統性的政策，企圖從根本上摧毀西藏的自然環境與民族根基。

格桑堅參指出，具體包括：一、超過100萬藏人兒童被送入寄宿制學校，在這些學校中，藏語與文化教育受到嚴格限制，同時在中國共產黨意識形態下接受密集的政治灌輸。聯合國、美國政府、歐洲議會及多個國際研究機構均已認定，此一政策屬於強制同化與系統性摧毀西藏文化與身分的行為。

二、中國政府透過「職業培訓與勞動力轉移」等多項計劃，大規模強迫西藏農牧民搬遷與勞動轉移。聯合國專家小組於2026年1月22日發布的報告指出，自2000至2025年間，已有約336萬藏人受到這些政策的影響，幾乎占西藏總人口的一半。報告並指出，在部分地區，其強制程度之高，可能構成強迫遷移或奴役等危害人類罪行。

三、關於中國政府推行「藏傳佛教中國化」政策的情況，美國國際宗教自由委員會在其去年發布的報告中指出：這種制度化的壓制模式，完全符合文化滅絕的定義。

四、目前中國政府正透過對憲法的扭曲解釋、發布行政命令及全名實施各種低階法規等方式，逐步削弱甚至撤回中國憲法與《民族區域自治法》中原本承諾保障的民族權利。

五、在全球氣候變暖的背景下，中國政府於西藏高原推行大規模基礎建設與礦產資源開採計劃，導致該地區的升溫速度達到全球平均水平的3倍。這些工程伴隨大量漢族人口進入西藏定居，而被迫遷移的藏人在新的安置地面臨民族身分消失與生計困難等多重危機。

六、聯合國與國際社會普遍認為，中國政府在西藏實施的上述政策與行為，符合1951年生效的《聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約》第二條所界定的標準。因此，依據該公約第三條相關條款，理應對相關責任行為追究法律責任。然而，中國政府卻將反對或揭露此類政策的人士任意逮捕、拘禁並判刑，已成為常態。

格桑堅參強調，可以合理預見的是，中國政府試圖沿用數百年前殖民主義時代的手段，企圖徹底摧毀西藏民族文化與人民的政策，最終必將失敗。圖伯特（西藏）自古不是中國一部分自古以來就不是中國的一部分，而是一個被中國共產政權非法占領的國家。西藏問題也並非中國的內政，而是一項尚未解決的國際爭端。去年美國政府通過並公布的《推動解決藏中爭端法》明確指出這一事實。

關於達賴喇嘛尊者轉世問題，格桑堅參說，中國政府罔顧宗教傳統與政治倫理，公然提出所謂「三項條件」。對此，國際社會已透過法律、決議及聲明等形式，發布約134項相關文件，明確表達不予承認的立場。

他批評，中國政府仍持續在中國與西藏境內推動其既定的政治圖謀，不僅加強各類宣傳與相關活動，並利用其所任命的班禪堅讚諾布及少數喇嘛與僧人，安排各種會議與發言等形式的政治表演。可以確信的是，這些行為無論在現在或未來，均不會得到任何人的承認。

在台藏人福利協會、西藏青年台灣分會等團體10日在自由廣場舉行西藏抗暴67週年燭光晚會，國家人權委員會副主委紀惠容（中）、委員田秋堇（右）、王幼玲（左）出席聲援。（記者羅沛德攝）

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參。（資料照，記者陳志曲攝）

