    藍營罵卓揆貪瀆百萬赴日 他翻馬政府1年半553團花破億公帑出國！

    2026/03/10 20:29 即時新聞／綜合報導
    前總統馬英九。（資料照）

    行政院長卓榮泰7日飛到東京為經典賽台灣隊應援，遭在野質疑花費動輒百萬公帑包機，儘管卓揆已強調是自費私人行程，但藍白仍緊追不捨，國民黨還要求出示自費的單據證明，甚至有藍委嗆卓揆是「貪瀆」百萬。對此，律師林智群翻出前總統馬英九任期倒數，政院各部會以「出國考察」名義辦「畢業旅行」，短短1年半出了553個團、花費逾1億的相關報導，讓大家看看雙標國民黨執政時期是怎麼「花錢」的！

    林智群今天（10日）在臉書翻出本報2015年的報導，當時馬英九的任期剩不到1年，任期倒數行政院各部會一級主管被爆在2014年1月至2015年6月，出國考察高達553個團、1722人次，累計出國天數高達2682天，總花費1億3301萬元。

    其中出國排名第一的時任僑委會委員長陳士魁，短短1年半用公帑出國21次，花費328萬元，但出國報告卻被設定成「限閱」未公開，遭疑迴避全民監督；第二是時任桃機總經理的費鴻鈞11次；第三是時任財政部次長吳當傑的8次；第四是時任故宮院長馮明珠的6次；第五是國發會前主委管中閔，但令人生疑的是，他僅出國4次，花費卻比第一名的陳士魁還高，達391萬元。此外還有時任環保署長魏國彥，遭揭露上任才半年就出國3次，耗費公帑220萬，佔環保署出國預算的三分之一，且來回及轉機都搭頭等艙，遭各界批評。

    林智群吐槽：「國民黨講得好像它很在意人民血汗錢一樣，其實就是看不得台灣外交突破。來看看國民黨時代他們怎麼花錢。都要卸任了，安排一堆考察團，考察個鳥？」

    網友也紛紛砲轟，「KMT那時候怎麼不出來吠幾聲」、「通常他們在質疑的事，就是他們自己做過或是正在做的事」、「不是普通的雙標！吃相有夠難看」、「馬英九的畢業旅行也花掉好幾個千萬元」、「流亡習慣了，佔據台灣以後還喜歡拿台灣人民的納稅錢到處跑」、「我記得當時考察團的報告，還都是國民黨大家互抄……」。

    熱門推播