選情初探》苗栗一選區議員選戰升溫 綠營提名受關注

苗栗縣議員第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）年底選舉，除了現任8名議員將尋求連任，另已有老將、政二代、媒體人、社團協會頭人等7人表態參選，競爭激烈。（資料照）

苗栗縣議員第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）年底選舉，除了現任8名議員將尋求連任，另已有老將、政二代、媒體人、社團協會頭人等7人表態參選，競爭激烈，其中，民進黨苗栗市民代表李建宏不排除轉戰，將牽動綠營提名布局，有待後續觀察。

苗栗縣議員第一選區應選9席，包含2席婦女保障名額，本屆席次泛藍陣營有7人、民進黨2人。惟泛藍陣營的余文忠補選苗栗市長當選並將爭取市長連任。因此，對於挑戰者而言，除了面對鄭碧玉、孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁、張志宇、禹耀東等現任8名議員之外，形同多了一席相較容易搶攻的機會，激發有意參選者意願。

請繼續往下閱讀...

已表態有意參選者，有前縣議員湯維岳回鍋參戰，前縣議員韓茂賢的外甥彭晧宇、前縣議員呂明亮的兒子呂誠，及資深媒體人巫召清，與國民黨苗栗縣黨部副主任黃萬盛，及（火旁）龍文化發展協會理事長彭賢淳、苗栗縣家具公會理事長林志豪等人表態參選，各有其經營區塊及群體，實力也不容小覷。

此外，苗栗市民代表李建宏不排除轉換跑道、挑戰更上層樓，惟民進黨縣黨部已敲定縣議員第一選區提名2人，他的動向將牽動綠營提名布局，抑或是能單刀在選戰中激盪出亮眼火花，為綠營再搶得一座灘頭堡，有待後續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法