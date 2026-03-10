二度受邀參加NVIDIA GTC年會 陳其邁3/11率團赴美

高雄市長陳其邁（中坐者）3/11將率團訪美，主軸放在半導體與AI，也將參加NVIDIA GTC年會。圖為陳其邁今主持市政會議場景。（高市府提供）

高雄市政府今宣布，市長陳其邁3月11日將率團赴美，除強化高雄市與亞利桑那州在半導體先進製程戰略夥伴關係，更是二度受邀參加NVIDIA GTC年會。

陳其邁強調，高雄正處於數位淨零「雙軸轉型」關鍵時刻，從台積電先進製程到NVIDIA的AI應用，高雄已在全球半導體與AI供應鏈中確立不可替代的核心地位。

此行安排與美國產業、官方與學界對話，透過「半導體產業韌性」、「城市主權 AI治理」及「國際人才培育」三大面向，積極完善高雄產業在全球高科技供應鏈佈局，未來市府也將持續拓展國際實質夥伴關係，讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市。

訪團成員有副市長羅達生等市府首長，中山大學也參與聯合訪團，首站將抵達亞利桑那州，與產官學界交流，深化雙邊在半導體與先進製造領域的合作對話。

第二站將赴加州聖荷西出席NVIDIA GTC 2026年會，與NVIDIA高層就「智慧高雄燈塔計畫」深化技術合作進行會談。

訪美期間，陳其邁也將拜會史丹佛大學、亞利桑那州立大學及亞利桑那大學等學研機構，與專家學者針對全球產業脈動及人才養成進行深度對話，確保高雄在雙軸轉型過程中，能與全球先進技術及頂尖人才庫接軌。

