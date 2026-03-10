童子瑋提營養午餐「4大承諾」：當選基隆市長將到校陪學生吃飯

民進黨基隆市長參選人童子瑋（右二）今天指出，營養午餐應該提升品質，他當選市長將來會與學生一起吃午餐，親自把關品質。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人、基隆議長童子瑋今天（10日）在臉書表示，營養午餐政策不應只停留在「免費」2字，更重要的是孩子是否真的吃得健康、吃得安心。因此他提出營養午餐「4大承諾」，他還承諾，若自己未來有機會擔任基隆市長，將到學校陪學生吃午餐，親自為餐食品質把關。

童子瑋說，4大承諾是「確保餐食品質」、「邀集專家持續開發營養美味菜單」、「食品安全與溯源制度」及「落實監督與懲處機制」。他指出，「確保餐食品質」未來將檢討現行採購制度，不再僅以最低價格作為主要標準，而是把食材品質、供應穩定度與營養標準納入評選機制，確保學童每一餐都能攝取足夠的蛋白質、穀物、蔬菜與水果，真正落實均衡營養。

其次，「邀集專家持續開發營養美味菜單」，讓營養午餐不僅健康，也能兼顧美味，避免長期固定菜單造成學童吃膩，讓孩子願意吃、吃得好。再者是建立完整的「食品安全與溯源制度」。童子瑋指出，未來將強化食材來源查核機制，建立溯源、抽驗與公開資訊制度，讓家長與社會大眾都能清楚掌握食材來源與品質，提升整體食安信任度。最後則是「落實監督與懲處機制」，針對違反食安規範或品質標準的供應商，建立明確且具約束力的懲處制度，確保制度真正具有執行力，讓學童餐食品質有制度性的保障。

童子瑋強調，若未來有機會擔任市長，將安排時間走訪各校，親自陪孩子一起吃營養午餐。他說，以市長身分陪伴實際用餐，就能了解學生每天的餐點內容、口味與品質，同時直接聽取孩子與學校的回饋。童子瑋強調，營養午餐政策的成果，絕對不是只停留在文件檢查上，而是應該反映在孩子每天的餐盤裡。童子瑋表示，營養午餐是許多孩子每天最重要的一餐，政策目標不只是「讓孩子吃得飽」，更要「讓孩子吃得好、吃得安心」。

