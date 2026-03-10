訪美前夕高虹安台中會盧秀燕 盧幫高叫屈「承受莫須有委屈」

新竹市長高虹安（左三）今率市府團隊拜訪台中市長盧秀燕（右三）。（市府提供）

台中市長盧秀燕明（11）日將率團訪美11天，新竹市長高虹安今率市府團隊拜會台中市政府。盧秀燕指出，兩座城市是姐妹市，「兩位市長也是好姐妹」，盧秀燕更替高虹安抱屈，指她「先前承受的莫須有委屈有目共睹」，如今司法已還給高虹安公道，期盼未來在市政上有更多合作及交流；高虹安則祝福盧秀燕赴美國推動城市外交一切順利。

高虹安今率新竹市府團隊參訪台中，盧秀燕訪美在即，仍撥空與高虹安餐敘並進行市政交流。

盧秀燕說，台中與新竹兩地生活圈非常密切，她也自曝與新竹有淵源，因為母親就是新竹人。

盧秀燕更替高虹安抱屈指出，許多市民對高虹安先前承受的莫須有委屈有目共睹，如今司法已還給高虹安公道，高也沒有因此而放棄或氣餒，這幾年持續推動新竹建設及社會福利發展；年輕女性市長有新的施政觀念，格外重視民生議題，很多住新竹的親友對她的施政成果相當有感，期盼未來兩市能在市政上有更多合作及交流。

高虹安則說，此次率團觀摩台中優良公共建設，包括參訪去年甫開館的台中綠美圖，也期望未來能有更多市政交流，推動城市發展；她祝福盧秀燕赴美推動城市外交一切順利。

