反制中國「一帶一路」 國合會證實將發行ESG永續債券籌資

我國政府開發援助（ODA）組織國合會（ICDF）今日證實，因應中國一帶一路、全球發展倡議為我國援外工作帶來的挑戰，國合會將發行ESG永續債券，增加整體資產規模，目前仍在規劃中，具體金額未定。

外媒彭博報導指出，國合會正準備發行規模相當2億美元（新台幣63.5億元）的永續發展債券，以對抗中國外交孤立。

國合會今日回應媒體詢問表示，近年中國推出的「一帶一路」倡議對我國外交關係造成影響，新推出的「全球發展倡議」亦對我國國際發展合作與援外工作帶來挑戰。

國合會說明，在此背景下，總統賴清德提出「經濟日不落國」構想，外交部也推動「榮邦計畫」，以經濟發展合作回應理念相近國家的需求，但國合會現有資金規模有限，僅能因應既有業務資金需求，無法有效配合推動經貿外交及「榮邦計畫」，難以拓展與理念相近國家的合作。

國合會指出，為因應上述挑戰，國合會亟需提升投融資及多元籌資能力，具體策略包括：提升投融資能力與多元籌資管道，以擴大資金來源並提高運用彈性；發行ESG永續債券，增加整體資產規模，並支援具永續發展目標的國際合作項目；配合榮邦計畫，加強與理念相近國家的合作，提升我國經貿外交的效能與影響力。

國合會表示，同時，為落實外交部長林佳龍提出的多邊榮邦政策，國合會自今年起承接台灣歐銀業務發展辦事處，整合我方人力、資源與資訊，協助我國廠商掌握多邊開發銀行（MDBs）營運國的開發商機，包括亞洲開發銀行（ADB）、美洲開發銀行（IDB）及歐洲復興開發銀行（EBRD）。除辦事處營運外，國合會也將派遣人員赴各MDBs，推動政策目標與實務操作有效銜接。

國合會說明，在推動榮邦政策的過程中，國合會將辨識我國可與MDBs營運國對接的潛力產業，串接MDBs專案以利布局海外市場，以運用台灣科技與人才，提供整體解決方案，回應國際關鍵發展需求。

國合會強調，透過上述措施，國合會不僅能有效拓展多元籌資管道、提升投融資能力，以因應國際發展趨勢與外交挑戰，並可承繼並強化當年海合會以投融資業務為核心之制度功能，加強我國產業參與國際開發合作之能力，深化與國際夥伴之合作關係，全面落實外交部多邊榮邦政策目標，進而提升我國在全球發展合作與援外領域之影響力。

