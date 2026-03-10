央視稱中方助74台人返國 觀光署「1句話」戳破謊言

美國和以色列聯手打擊伊朗，伊朗隨即反擊，杜拜國際機場陷入混亂狀態。（法新社）

中東多國因戰火關閉空域，導致許多海外旅遊的國人無法於杜拜、阿布達比等地轉機，中國央視今（10日）稱，台灣「友泰旅行社」3個中東團共74人，在中方協助下經上海轉機返台；對此，觀光署表示，該旅行社是為了讓旅客儘速返國，而尋找最快有空位的班機，當時陸籍航空有空位，因此搭乘返國。

中國官媒央視今日表示，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人，原計畫結束土耳其伊斯坦堡行程後，經由阿拉伯聯合大公國阿布達比國際機場轉機返台，但在中東各國關閉領空後，大批航班取消，經中方協調，這74人改搭乘東航班自伊斯坦堡飛往上海轉機，10日凌晨4時飛抵上海，再搭機至松山機場及桃園機場。

請繼續往下閱讀...

對此，外交部發言人蕭光偉今天於外交部例行記者會指出，就外交部初步了解，這批國人應是返國班機受影響，不是滯留在目前受到中東戰火影響的地區，而是因為在其他地方，原本預定前往阿布達比轉機，但因為當地機場情勢受到影響，所以改在伊斯坦堡搭機離開。

至於該旅行社是否由中方安排搭乘返台？觀光署說明，經旅行社說明後，是因為要讓旅客儘速返國，而尋找最快有空位的班機，查詢當時，陸籍航空有空位故搭乘返國。

