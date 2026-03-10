為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    央視稱中方助74台人返國 觀光署「1句話」戳破謊言

    2026/03/10 16:51 記者黃宜靜／台北報導
    美國和以色列聯手打擊伊朗，伊朗隨即反擊，杜拜國際機場陷入混亂狀態。（法新社）

    美國和以色列聯手打擊伊朗，伊朗隨即反擊，杜拜國際機場陷入混亂狀態。（法新社）

    中東多國因戰火關閉空域，導致許多海外旅遊的國人無法於杜拜、阿布達比等地轉機，中國央視今（10日）稱，台灣「友泰旅行社」3個中東團共74人，在中方協助下經上海轉機返台；對此，觀光署表示，該旅行社是為了讓旅客儘速返國，而尋找最快有空位的班機，當時陸籍航空有空位，因此搭乘返國。

    中國官媒央視今日表示，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人，原計畫結束土耳其伊斯坦堡行程後，經由阿拉伯聯合大公國阿布達比國際機場轉機返台，但在中東各國關閉領空後，大批航班取消，經中方協調，這74人改搭乘東航班自伊斯坦堡飛往上海轉機，10日凌晨4時飛抵上海，再搭機至松山機場及桃園機場。

    對此，外交部發言人蕭光偉今天於外交部例行記者會指出，就外交部初步了解，這批國人應是返國班機受影響，不是滯留在目前受到中東戰火影響的地區，而是因為在其他地方，原本預定前往阿布達比轉機，但因為當地機場情勢受到影響，所以改在伊斯坦堡搭機離開。

    至於該旅行社是否由中方安排搭乘返台？觀光署說明，經旅行社說明後，是因為要讓旅客儘速返國，而尋找最快有空位的班機，查詢當時，陸籍航空有空位故搭乘返國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播