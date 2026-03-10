7人各擁專業要「生活有感」台灣前進共推第2波縣市議員候選人

由時力、台灣基進、綠黨和小民參政歐巴桑聯盟共組的「台灣前進陣線」，今（10）日共推7名縣市議員候選人，分別參選北市、竹縣、苗栗及台中。（台灣基進提供）

由時代力量、台灣基進、台灣綠黨即小民參政歐巴桑聯盟共組的「台灣前進陣線」，今（10）日宣布推出年底九合一選舉第2波市議員參選人；值得一提的是，此波7名地方參選人各擁專業，從法、商、社工、醫療乃至國防領域，均深耕基層已久，而台灣前進也喊出「生活有感，前進議會」口號，借重各方長才以滿足人民所需。

台灣前進陣線聯盟今舉行記者會，宣布推出7名（縣）市議員參選人，其中，小民參政歐巴桑聯盟（下稱小歐盟）推出2名、台灣綠黨1名、時代力量3名和台灣基進1名，並以整合第三勢力、專業參政為核心，目標「生活有感，前進議會」，盼在地的專業聲音踏入議會，有效回應家庭、青年與弱勢族群等政策議題。

由小歐盟推出的北市中山大同區議員參選人李蕙暄，作為17年執業律師經手家事、少年與性平等案件，深感法律只能處理事後爭議，因而期望從政治面完善制度設計、資源分配，打造安全且完整的生活環境；台中市北屯區議員參選人蔡沛珊則說，作為中市人口成長區，定居北屯的年輕家庭眾多，青少年心理健康及社會安全網問題，是政府應精準投入資源的重點。

代表綠黨參選北市中正萬華議員的王振廷，年僅27歲就身兼社工、保險業務及補教老師等多重背景，他指出，他透過多重身分看見萬華長者的居住困境、無家者及性工作者等弱勢族群「被忽略的角落」，強調城市治理不能只是整頓或清除問題，而是建設更有溫度的社會防護網，接住更多市民。

時代力量的3名縣市議員候選人，分別為新竹縣竹北西區李雅芬、竹北東區張育慈，以及苗栗竹南、後龍、造橋選區的吳羿立。其中，李雅芬、吳羿立同為護理師出身，張育慈則具地方政治工作、媒體經驗；李雅芬聚焦西區交通、校園、長照等議題，張育慈著眼東區交通、公設及教育投資，讓市政能跟與快速發展的竹科齊步。

至於台灣基進，此次針對台北松山、信義的「深藍」選區，推出了法律、軍事雙背景的空軍退役上校鄧樂強。基進黨主席王興煥指出，鄧有台大法律、近30年軍旅經驗，期望從國安、城市韌性的視角帶入地方政治，未來將聚焦松機遷建、大巨蛋營運及信義區都更等市政，以「安居樂業」做為政見主軸，並擬推動以台、客及原住民語為主體的「T-pop」文化產業發展。

王興煥期許，透過整合理念相近的政黨與政治工作者，形成穩定、負責任、可預測，且不同於藍綠及行「投機政治」政黨的新選擇，以此真正重塑第三勢力的政治角色。

