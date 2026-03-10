曹興誠因「中華」辭文總執委 周軒讚：言出必行 知行合一

曹興誠決定辭任中華文化總會執行委員。（資料照）

聯電創辦人曹興誠今（10日）決定辭任中華文化總會執行委員，並表示將不會出席本月舉行的會員大會，主要原因是文總全名有「中華」2字，會混淆台灣主權定位。對此，政治工作者周軒表示，「曹董真的是言出必行，知行合一」。

曹興誠在信件中指出，文化總會宗旨在於推廣台灣文化，但組織名稱仍冠上「中華」兩字，讓他感到不解，而他認為，當前凡是掛有「中」或「中華」字樣的組織或活動，都可能混淆台灣的定位，甚至削弱台灣的主權認同。曹董進一步表示，「台灣若要走向主權獨立，必須全力『去中國化』」。

曹興誠也提到，自己已被中國官方視為「頑固台獨分子」，若繼續擔任「中華文化總會」執行委員，將顯得自相矛盾，因此決定即日起辭職。

周軒在臉書發文表示，他覺得曹董真的是言出必行，知行合一，台灣若要走向主權獨立，就要全力去中國化，這段話在過去沒有人會理的，但是現在，真的是時候了。「尤其以曹董的身分背景，出來喊聲，更有說服力」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台灣文化總會真的比較好」、「轉型正義入門題」、「支持去中國化」、「台灣就是必須很有意識地推動去中國化」、「曹董親身證明了覺醒是一條無法回頭的路，而這條路的終點只有一個，台灣獨立！」

