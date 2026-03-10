中國今年軍費增7％ 陸委會：中共將加大對「第一島鏈」脅迫

陸委會副主委沈有忠10日出席「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，分享兩岸情勢觀察。（記者張嘉明攝）

中國今年國防預算維持7%高速增長，規模高達1兆9000多億人民幣。陸委會副主委沈有忠表示，此舉預示中共未來將持續加大對印太地區，特別是針對「第一島鏈」的軍事演訓與灰色地帶脅迫，試圖透過軍事施壓改變台海與區域現狀。

台灣國土安全學會今日舉辦「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，沈有忠於會中剖析中共軍事整備與對外擴張情勢，並呼籲國內各界應認清當前中共意圖改變現狀的風險，唯有團結對外、加強國防、並深化與民主友盟合作，才能有效維護台灣的民主自由與國家主權。

沈有忠指出，觀察今年中共「政府工作報告」，將年度經濟成長率（GDP）目標下調至4.5%至5%區間，加上許多經濟訊號例如內捲式競爭、失業率與地方財政赤字嚴重等，皆顯示其內部經濟面臨重大挑戰，發展動能存疑。

沈有忠分析，然而，中共軍事預算支出高達1兆9000多億人民幣，維持7%的高速增長，已超過台灣的11倍，顯示北京當局儘管面對經濟發展的挑戰，仍優先將資源投入軍事擴張，對台灣與周邊國家持續形成威脅。

沈有忠示警，此舉預示中共未來將持續加大對印太地區，特別是針對「第一島鏈」的軍事演訓與灰色地帶脅迫，試圖透過軍事施壓改變台海與區域現狀。

「面對共軍不斷擴張的挑戰，印太區域民主國家已經形成一致的防衛共識！」沈有忠說，美國及其印太盟友正積極調整戰略布局，各國均顯著增加國防預算。日本、韓國、菲律賓、澳洲等印太的島鏈國家，都意識到面對威權國家，單邊的讓步或是妥協無法換取持續的穩定。

沈有忠進一步說，唯有建構足夠的威懾力量，並透過多邊防衛協作機制，才能有效對抗威權擴張，也才能持續維持和平與發展。這種「以實力維持和平」的趨勢，是針對中共企圖單邊破壞現狀、挑戰安全紅線的直接回應。

在經濟部分，沈有忠呼籲，台商審慎評估當前中國的經濟環境，赴中投資將面臨經濟與政治的雙重風險。在國防部分，呼籲國人應團結、堅定支持國家的國防預算，強化自我防衛能力。

外交方面，沈有忠談及，國人支持我外交政策，持續深化與美、日等理念相近國家的實質合作，而不是用「不選邊」來降低國際社會對我支持力道，台灣永遠站在自由民主的這一邊。

兩岸交流方面，沈有忠強調，我任何團體、個人或政黨，從事兩岸交流時應看清中共加大對我統戰分化的意圖，中方堅持的「九二共識」，是消滅中華民國的主張，任何政黨或個人都不應該配合中共演出。

他最後強調，政府從未放棄基於對等尊嚴來與中共對話，但不是以降低防衛能力、甚至以讓步妥協的姿態把國家主權交給他人決定。唯有展現自我防衛的決心，加強國防以及與民主友盟的合作，台灣才能在國際變局中立足，確保世世代代的台灣人能夠續享有民主自由的生活方式。

「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會10日在台北舉行，邀請蕭督圜（左起）、洪耀南、沈有忠、張五越岳、沈明室與唐開太等專家學者與談。（記者張嘉明攝）

