核三廠最快2028年重啟 龔明鑫：若汰換設備不多可縮短

民眾黨立委劉書彬今天詢問經濟部長龔明鑫，針對台海戰時封鎖情境，政府是否有把核能作為一個穩定發展的來源。龔明鑫說，核三廠已啟動自主安全檢查，3月就會送出再運轉計畫，若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短。

龔明鑫去年底曾表示，核三自主安檢需要1年半到2年時間，最快2027年中將報告提送核安會，依照國外審查經驗，若一切順利，核三最快可於2028年正式重啟。

行政院長卓榮泰今天上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

劉書彬質詢時表示，美國智庫CSIS（戰略暨國際研究中心）去年8月兵推報告模擬共軍對台海實施封鎖時，台灣10天會耗盡天然氣儲量，煤跟石油分別是在7週跟20週會耗盡，台灣總發電量只剩下封鎖前的20%；美國海軍情報局（ONI）前指揮官史都德曼（Mike Studeman）在一場聽證會中建議台灣至少擁有一座核電廠，減輕共軍切斷台灣能源供應的可能。

劉書彬問，政府是不是考慮，針對戰時封鎖的情境，把核能作為一個穩定供應的能源。

龔明鑫說，目前核三廠已開始啟動自主安全檢查，3月就會送出再運轉計畫。

劉書彬追問，盡快的話，可能是在2028年嗎。龔明鑫表示，因為政府跟美國西屋公司已經簽約了，要看核電廠機組的老化情況，要汰換的設備是多還是少。如果設備都很好，不用汰換太多，時間就可以縮短。

劉書彬說，是否有機會在平均約2年的時間之前結束。龔明鑫表示，就會盡快。

