    羅明才質疑1.25兆軍購預算是否足夠 卓榮泰：可提案1.25兆加N

    2026/03/10 16:09 記者方瑋立／台北報導
    行政院長卓榮泰（右）10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，圖左為國防部長顧立雄。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委羅明才今（10）日在立法院院會總質詢，針對政府編列1.25兆元特別軍購預算提出質疑，詢問這筆預算是否就已足以確保台灣安全，並呼籲政府在添購軍備之餘，應將資源留給未來的年輕人與新生兒，設立全民「未來帳戶」。對此，行政院長卓榮泰回應，政府同時並進行處理，讓重大建設、國防預算與社會福利全面升級，國家主權安全的維護不能旁落，若委員認為預算不夠，可以提案「1.25兆加N」。

    針對羅明才擔憂龐大軍費排擠其他福利，卓榮泰解釋，1.25兆軍購預算將分8年逐年實施，這是一項「三合一」計畫，除了運用AI高科技建立「台灣之盾」形成擊殺鏈，更重要的是帶動國內國防相關產業發展與升級。

    卓榮泰強調，政府目前的財政能力容許在均衡發展下進行合理分配，重大建設、國防預算與社會福利都會全面升級。

    面對羅明才追問1.25兆編下去台灣是否就安全了，卓榮泰重申這是逐年推進的過程，並直言委員若覺得不夠，可以提案增加額度，強調政府的每一分錢都會花在刀口上。

    行政院長卓榮泰強調，政府同時並進要讓重大建設、國防預算及社會福利等全面升級，若羅明才認為8年期1.25兆元軍購預算不夠，可以提案1.25兆+N。（圖取自國會頻道）

