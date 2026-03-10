韓國瑜11日協商李貞秀立委資格認定 劉世芳：她本來就不適合

行政院長卓榮泰（中）10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，與國防部長顧立雄（左）、內政部長劉世芳（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，立法院長辦公室9日發出黨團協商通知，將於11日下午召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員認定」相關事宜。內政部長劉世芳今日下午受訪表示，內政部的立場從頭到尾都一樣，就是有關於「李貞秀女士」在面對國籍法質疑的時候，其實她應該提出她的證明，否則就有雙重國籍之嫌。如果有雙重國籍之嫌的話，按照中華民國的國籍法，她本來就不適合當立法委員。

陸委會主委邱垂正也說，政府的職責是依法行政，公平對待所有的中配。但從兩岸關係條例的角度，因為明顯違法，所以從內政部的角度，李貞秀不具備參選的資格，會把這些事實證據提供給相關單位來參考。媒體詢問，如果明天朝野協商破局？邱垂正回應，陸委會就是依法行政，尊重協商的結果。

立法院新會期2月24日開議，李貞秀因為立委資格問題，被行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正等官員稱為「女士」而未稱「委員」，行政院上月也通令各部會禁向李貞秀提供任何資料，卓榮泰也將拒絕李的質詢。

針對李貞秀國籍爭議，內政部過去多次援引「國籍法」指出，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；已擔任者，立法委員應由立法院免除其公職。此外，若中華民國國民兼具外國國籍，擬任應受國籍限制的公職時，須於就職前放棄外國國籍，並於就職後一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。

