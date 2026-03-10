為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王鴻薇嗆卓榮泰「貪瀆百萬」 鄭運鵬酸：是質疑的人要拿出公費單據

    2026/03/10 16:55 即時新聞／綜合報導
    前民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

    行政院長卓榮泰7日親飛東京為世界棒球經典賽台灣隊應援，遭在野黨質疑是否花公帑包機、動輒百萬花費。國民黨立委王鴻薇今在立法院總質詢時質疑，卓榮泰「公器私用」與「貪瀆百萬」，並要求公開費用單據。對此，前民進黨立委鄭運鵬表示，卓院長私人包機費用的單據，其實是質疑的人要拿出公費單據，不是被質疑的人要拿出證據。

    王鴻薇一上台質詢時，卓榮泰就對「貪瀆百萬」的指控要求王鴻薇澄清，王鴻薇則大嗆，「我還沒開始問你，你在反質詢什麼？你是不是自己理虧，現在開始攻擊立法委員？院長請你有風度一點，你該回答的問題照實回答就好，你是不是自己膽小？你在膽小什麼？在心虛什麼？你拿出證據嗎？立刻拿出證據啊！」

    對此，鄭運鵬在臉書表示，卓榮泰私人包機費用的單據，其實是質疑的人要拿出公費單據，不是被質疑的人要拿出證據。這個很簡單，立法委員要求行政院提供公費單據就好，而且可以要求所有的公費單據來對帳。

    鄭運鵬解釋，如果是公費支出，行政院不能不提供；當然，質疑的人會說，行政院一定隱匿不給，但想隱匿公費支出，就必須去找其他假支出來平衡，不然支出總額會兜不起來，公務員不會為了這種事情去情商假收據，因為爆出來是刑事責任，沒人承擔得起。

    大酸，「舉證之所在，敗訴之所在，只是在野黨不懂這個，就算懂，也會不管這個」。

