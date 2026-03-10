中媒稱助逾70滯留中東台人抵上海 陸委會：有認知戰情況

陸委會副主委沈有忠。（資料照）

中國官媒《央視》報導，70多名台灣人在中國駐伊斯坦堡總領館協調下，搭乘東方航空公司航班分批飛往上海，在10日凌晨4點抵達，再搭機飛回台灣。陸委會副主委沈有忠今日受訪表示，這個議題有看到一些中國媒體、網路上有些異常的訊號，有從事認知戰的情況。

美國、以色列對伊朗獨裁政權發動軍事行動，中國駐以色列大使館日前發布撤離通知，將持台胞證的台灣人納入中國公民，我方官員則示警「有風險」。

國台辦發言人張晗此前聲稱，「台灣同胞是中國公民，是我們的骨肉天親」。中方將一如既往，採取一切必要措施保護，包括台灣同胞在內的中國公民安全。無論在什麼地方，遇到什麼困難，「偉大祖國都是廣大台灣同胞的堅強後盾」。

《央視》報導，70多名滯留中東的台灣旅客10日凌晨搭機抵達上海。這些台灣旅客原預計經由阿布達比轉機返台，但因航班被取消滯留海外，改飛往伊斯坦堡中轉上海返台，途中求助中國駐伊斯坦堡領事館，由中方協調出入境邊檢、航空公司才離境。

對此，沈有忠表示，陸委會主要還是配合外交部，不過這個議題有看到一些中國媒體、網路上有些異常的訊號，有從事認知戰的情況，中共都會利用天災人禍散播政府救災不力、沒有撤僑等事情。

沈有忠強調，事實上，外交部第一時間有做出澄清，撤僑或協助遊客撤離戰火區的部分，目前成效都還不錯，政府要呼籲國人盡量危邦不入，非公務性、非必要性就減少去那邊旅遊。

