「川習會」對兩岸存風險 陸委會：若傷台也是傷害美國利益

「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會10日在台北舉行，邀請蕭督圜（左起）、洪耀南、沈有忠、張五越岳、沈明室與唐開太等專家學者與談。（記者張嘉明攝）

美國總統川普將在本月底訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會，傳出由於美國政府的籌備工作消極，似不太可能為重啟美中兩國商業與投資關係創造空間，美方專家研判像是一場不斷縮水的國是訪問。陸委會副主委沈有忠今日表示，政府會盡量跟美國溝通，在兩岸問題上，「美國如果做出傷害台灣的動作，恐怕也是在傷害美國利益」。

淡江大學兩岸關係研究中心今日舉行「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，沈有忠受訪指出，今年可能會有4次「川習會」，也不排除會有其他會面，當然有些是場邊會，最重要還是3月底至4月初的第1次會面。這對兩岸當然存在一定程度風險，也不排除會讓兩岸風險達到控管，但這個要看川習對話內容。

沈有忠進一步說，政府會盡量跟美國溝通，不斷擴大台美共同利益，確保讓美國收到台灣政府的訊息。也就是在兩岸問題上，「美國如果做出傷害台灣的動作，恐怕也是在傷害美國利益」。相信對川習會的議題，美國應該會做出對自己有利的決定。

「川習會」將縮小規模？沈有忠回應，我們不多做聯想，今年會有4次川習會，第1次會面都會設定目標，不一定會把所有議題在第1次都談完，不見得第1次會面就有突破性共識，政府會持續觀察後續變化。

沈有忠說，政府外交政策是以美、日等友盟國家的合作做為基調，兩岸議題盡量爭取主動性，希望跟美國共同創造兩邊既有利益，也要呼籲北京政府不要只跟台灣特定政黨對話，要跟台灣民選政府相向而行，才能對兩岸人民有所幫助。

對於中共軍機艦擾台連日大幅減少，沈有忠說，真正因素只有中共才知道。推估不是單一因素導致，目前結構看來，川習會舉行在即，是否因為這樣減少軍機、軍艦對台壓力，順便對美國釋出很努力營造和平，所以不需要再賣給台灣武器的操作，我方都審慎評估。

他強調，我們要支持國防預算，即便中共減少軍機艦擾台，並不代表它就從此不會這樣做，與其將希望寄託於中共不要用軍機艦破壞台海和平，還是要增強自身的實力。

