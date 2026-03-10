惡作劇太過分！失聯飛官辛柏毅遭冒名發文 妻怒斥：在傷口撒鹽

惡劣人士竟假冒辛柏毅姓名與帳號聲稱「我還活著」，這種惡作劇讓家屬如同被「在傷口上撒鹽」。（圖擷取自 Threads ）

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅今年1月初駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮東北外海失聯，至今仍未尋獲。辛柏毅妻子稍早在社群平台發文控訴，有人竟假冒辛柏毅姓名與帳號聲稱「我還活著」，這種惡作劇讓家屬如同被「在傷口上撒鹽」。

辛柏毅妻子在社群平台Threads貼出截圖，可以看到辛柏毅遭人惡意冒用身分，並PO出一篇篇臉書貼文，貼文中聲稱冒用者是辛柏毅而且還活著，辛柏毅妻子在貼文中怒斥，對於這樣的帳號要怎麼發文她無能為力，可能有人覺得好玩、惡趣味，也有肉搜我個人資料，瘋狂騷擾的訊息沒有停止過，這些東西在家屬及太太本人眼裡，都是在傷口上瘋狂的撒鹽與加害。

請繼續往下閱讀...

辛柏毅妻子指出，事發後也常常有人公審我，說她是沒有良心的辛太太，罔顧先生的生命置之不理，無視辛柏毅的命，這些不入眼的話她都吞了。但這個帳號沒辦法無視，拿別人的摯愛來開這種天大的玩笑，真的覺得不會遭天譴嗎？希望這位網友每次出門上廁所都有衛生紙、走路都不會踩到狗屎，能安心的回家，如果你們也不小心的看到這位「辛柏毅」，能幫我檢舉他嗎？她老公沒這麼老（還1971年出生）希望大家都善良的閃閃發光，雖然你失約了，但她仍舊會等著辛柏毅，等辛柏毅回來，帶她去拍那套我們來不及穿的白紗。

辛柏毅妻子直言，抱歉氣到無能為力，用字遣詞如有不妥請多海涵，也請那位陌生人不要再消費她老公了，面對巨大的傷痛，已經快沒辦法承受之虞，還要處理這些盜用別人身分博取流量的可恨之人，真的很疲憊很疲倦了。

