    政治

    李四川親弟黑歷史連環爆 黃子一轟「惡霸家族」：一句話想撇清？

    2026/03/10 15:58 即時新聞／綜合報導
    李四川卸下台北市副市長職務，台北市長蔣萬安準備了多項禮物，也頒給他獎章。（台北市政府提供）

    李四川卸下台北市副市長職務，台北市長蔣萬安準備了多項禮物，也頒給他獎章。（台北市政府提供）

    台北市副市長李四川今日（10日）正式卸任，國民黨預計於明日徵召其參選新北市長。然而，在此關鍵時刻，李四川胞弟李賜福的負面傳聞再度引爆。週刊報導李賜福不僅被指為「環保流氓」，更涉及毒品運送及公務員弊案。儘管李四川以「手足無法選擇」回應，但民進黨新聞部副主任黃子一指控，李四川「惡霸家族」犯罪雪球越滾越大，李賜福在地方幾乎無惡不作，一句話就想撇清關係？

    黃子一今天在臉書發文表示，國民黨即將提名李四川選新北市長，但李四川從未把惡霸弟弟的事情講清楚，罪行雪球愈滾愈大，集團成員從恐嚇建商、擁有武士刀、恐嚇清運業者、恐嚇機具廠商，幾乎無惡不作，李四川一句「無法選擇手足」就能撇清嗎？

    黃子一引述法院判決書指出，李四川家族在地方就是俗稱「吃砂石仔」！李四川的弟弟在2018年就被抓到竊佔國土、盜採砂石，還破壞水保地，但李四川在2019年還把弟弟介紹給當時競選總統的韓國瑜，在小琉球同桌吃飯同桌開講，李四川是向韓國瑜推薦弟弟挖砂石的功力嗎？

    他續指，2019年跟韓國瑜同桌吃飯同樂後，李四川親弟弟更不可一世了，開始威脅清運業者，一公噸垃圾要交保護費600元，勒索恐嚇長達四年，造成當地清運9次流標，小琉球臭氣沖天。小琉球這麼小，李四川人脈又如此廣，四年內竟沒有任何人跟李四川說「你弟弟是魚肉鄉民的惡霸」？

    黃子一更提到，李四川日前出示的權狀中明白揭露，弟弟李賜福犯罪集團的公司所在地，就在李四川持有的土地上，至今卻沒有任何回應。面對自己的土地上設有犯罪集團，身爲要選新北市長的人，可以這樣躲躲藏藏？

    最後他強調，經歷伍澤元、鄭太吉暴力恐嚇年代的屏東縣民，最恐懼的就是重現當年的黑道治縣年代，沒想到李四川用拿鐵鎚包裝自己，但弟弟的集團拿武士刀到處威脅人民，去年底還因罪行重大被檢方羈押。弟弟被羈押是何等大事，如果李四川在五年多來都毫不知情，那就是無能！如果知情還刻意掩蓋，那就是無恥！

