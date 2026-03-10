國民黨3新人競逐新北11選區初選 蕭敬嚴完成領表戰友送麥克風「為你發聲」

國民黨前發言人蕭敬嚴今下午赴國民黨新北市黨部登記領表，爭取黨內初選出線。（記者羅國嘉攝）

今年九合一選舉將於11月28日登場，國民黨新北市黨部10日起至12日受理議員提名登記。其中第11選區（汐止、金山、萬里）競爭激烈，除現任議員白珮茹爭取連任外，立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴，及國民黨汐止區黨部主委、橋東里長陶威中等3名新人投入，形成3搶1的黨內初選局面。蕭敬嚴今下午也赴國民黨新北市黨部登記領表，爭取黨內初選出線。

蕭敬嚴今天赴黨部登記領表，邀請好朋友包括新北市議員呂家愷、台北市議員柳采葳、詹為元助陣，現場青年戰當場送一支麥克風，象徵「為你發言」，更喊出「雙北GO GO GO」口號，展現出青年戰將進軍議會、服務家鄉的強大決心。

蕭敬嚴指出，領表第一天就前來完成領表，後天登記截止日也將在廖先翔陪同下完成登記，象徵接棒廖先翔留下的議員席次。他說，自己是汐止在地人，長期關注地方事務，也曾在廖先翔辦公室服務，並擔任國民黨發言人及青年部主任，對地方發展有清楚願景，在戰友支持下，有信心順利通過黨內初選，年底為國民黨守住議員席次。

對於對手何元楷今天上午也邀台北市立委羅智強助陣，蕭敬嚴表示，在地方上自己最重要的支持者就是廖先翔。廖最了解地方需求，也支持在地出身的他接棒議員席次，未來若順利當選，將結合中央、立委與市府資源，推動地方發展。

柳采葳提到，蕭敬嚴長期在媒體第一線為黨辯護、對執政黨缺失犀利針砭，面對強權仍展現出極佳的論述力與不退縮的膽識，未來的議會需要這種學養與實務兼備的監督力量，是守護民生權益最需要的聲音。

詹為元說，這種從中央幕僚到地方實務的完整訓練，讓蕭敬嚴具備超齡的政治視野，絕對是夠格且能立即上手的專業議員人選。

國民黨前發言人蕭敬嚴（右2）今天赴黨部登記領表，邀請好朋友包誇新北市議員呂家愷（右1）、台北市議員柳采葳（左2）、詹為元（左1）助陣。（記者羅國嘉攝）

國民黨前發言人蕭敬嚴赴新北黨部登記領表，邀請好朋友包誇新北市議員呂家愷、台北市議員柳采葳、詹為元助陣，現場青年戰當場送一隻麥克風，象徵「為你發言」。（記者羅國嘉攝）

