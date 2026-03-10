為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨3新人競逐新北11選區初選 蕭敬嚴完成領表戰友送麥克風「為你發聲」

    2026/03/10 15:21 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨前發言人蕭敬嚴今下午赴國民黨新北市黨部登記領表，爭取黨內初選出線。（記者羅國嘉攝）

    國民黨前發言人蕭敬嚴今下午赴國民黨新北市黨部登記領表，爭取黨內初選出線。（記者羅國嘉攝）

    今年九合一選舉將於11月28日登場，國民黨新北市黨部10日起至12日受理議員提名登記。其中第11選區（汐止、金山、萬里）競爭激烈，除現任議員白珮茹爭取連任外，立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴，及國民黨汐止區黨部主委、橋東里長陶威中等3名新人投入，形成3搶1的黨內初選局面。蕭敬嚴今下午也赴國民黨新北市黨部登記領表，爭取黨內初選出線。

    蕭敬嚴今天赴黨部登記領表，邀請好朋友包括新北市議員呂家愷、台北市議員柳采葳、詹為元助陣，現場青年戰當場送一支麥克風，象徵「為你發言」，更喊出「雙北GO GO GO」口號，展現出青年戰將進軍議會、服務家鄉的強大決心。

    蕭敬嚴指出，領表第一天就前來完成領表，後天登記截止日也將在廖先翔陪同下完成登記，象徵接棒廖先翔留下的議員席次。他說，自己是汐止在地人，長期關注地方事務，也曾在廖先翔辦公室服務，並擔任國民黨發言人及青年部主任，對地方發展有清楚願景，在戰友支持下，有信心順利通過黨內初選，年底為國民黨守住議員席次。

    對於對手何元楷今天上午也邀台北市立委羅智強助陣，蕭敬嚴表示，在地方上自己最重要的支持者就是廖先翔。廖最了解地方需求，也支持在地出身的他接棒議員席次，未來若順利當選，將結合中央、立委與市府資源，推動地方發展。

    柳采葳提到，蕭敬嚴長期在媒體第一線為黨辯護、對執政黨缺失犀利針砭，面對強權仍展現出極佳的論述力與不退縮的膽識，未來的議會需要這種學養與實務兼備的監督力量，是守護民生權益最需要的聲音。

    詹為元說，這種從中央幕僚到地方實務的完整訓練，讓蕭敬嚴具備超齡的政治視野，絕對是夠格且能立即上手的專業議員人選。

    國民黨前發言人蕭敬嚴（右2）今天赴黨部登記領表，邀請好朋友包誇新北市議員呂家愷（右1）、台北市議員柳采葳（左2）、詹為元（左1）助陣。（記者羅國嘉攝）

    國民黨前發言人蕭敬嚴（右2）今天赴黨部登記領表，邀請好朋友包誇新北市議員呂家愷（右1）、台北市議員柳采葳（左2）、詹為元（左1）助陣。（記者羅國嘉攝）

    國民黨前發言人蕭敬嚴赴新北黨部登記領表，邀請好朋友包誇新北市議員呂家愷、台北市議員柳采葳、詹為元助陣，現場青年戰當場送一隻麥克風，象徵「為你發言」。（記者羅國嘉攝）

    國民黨前發言人蕭敬嚴赴新北黨部登記領表，邀請好朋友包誇新北市議員呂家愷、台北市議員柳采葳、詹為元助陣，現場青年戰當場送一隻麥克風，象徵「為你發言」。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播