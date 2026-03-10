王鴻薇不滿卓揆赴日促出示自費單據 林月琴：你有藍委去中國的單據嗎？

民進黨立委林月琴。（資料照）

行政院長卓榮泰日前自費搭乘包機，由松指部出發赴日觀看世界棒球經典賽，國民黨立委王鴻薇今日在院會質詢時頻頻要求卓榮泰出示自費單據。對此，民進黨立委林月琴反問，國民黨集體去中國見統戰高官，難道不用和國人說明錢哪來的，「王鴻薇，那你有去中國的單據嗎？」

林月琴指出，卓榮泰上週六自費包機到日本為台灣隊加油，全程依相關規範申請、辦理，所有費用都是院長全額處理，行政院與相關單位也強調，一切依法辦理，沒有任何的違法與特權。

請繼續往下閱讀...

林月琴表示，結果今天，行政院明明都已經說明了，卓院長也在質詢台上再三澄清，王鴻薇還是一直跳針、甚至拍桌怒嗆，要求卓揆提出私人自費的具體單據。

「卓院長自費去日本幫台灣加油被你們在野黨批評成這樣，那你們國民黨集體去中國見統戰高官，難道不用和國人說明錢哪來的？單據在哪？做了什麼嗎？」林月琴質問，為何不敢討論民進黨提案的國安法案，讓立法委員赴中必須報備、向社會說明。

林月琴強調，一個是去幫台灣加油、一個是去跟中國握手，誰更需要被監督，誰真正愛台灣，一目瞭然，今天阻礙我國官員出訪的國家是中國，結果是誰在應和中國，打擊台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法